«الأعلى للأمناء» يشيد بقرار التعليم بشأن أزمة امتحان 2 ثانوي

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 12 مايو 2022 09:28 مساءً - أشاد عبد الرؤوف علام، رئيس المجلس الأعلى للأمناء والآباء والمعلمين بقرار وزارة التربية والتعليم بقيادة الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، الذي يقضي باحتساب درجة امتحان اللغة العربية في الشق الإلكتروني كاملة لطلاب الصف الثاني الثانوي الذين لم يتمكنوا من أداء امنحانهم اليوم، بسبب مشاكل تقنية خارجة عن إرادة الطلاب.

أكد علام أن قرار وزارة التعليم أثلج صدور الطلاب الذين لم يتمكنوا من أداء الامتحان الالكتروني اليوم قائلاً إن القرار أنصف الطلاب وأراح أولياء الأمور، وهو يعبر عن دعم الوزارة للطلاب وأنها تتخذ الإجراءات التي تحفظ حقوق الطلاب.

كانت وزارة التعليم أعلنت أنه تقدم اليوم لامتحان اللغة العربية "الفترة الصباحية" عدد 582 ألف و852 طالبًا/طالبة من طلاب الصف الثاني الثانوي، وأدى الامتحان الإلكتروني 490 ألف و134 طالب/طالبة بنسبة 84%، بينما لم يتمكن من أداء الامتحان عدد 92 ألف و718 طالب/طالبة.

وحققت الوزارة في الأمر وتبين حدوث تأخير في استجابة قواعد البيانات الرئيسية وذلك لحدوث العديد من التعديلات في بيانات الطلاب الواردة من الإدارات التعليمية، التي تمت في نفس التوقيت مما تسبب في تعطل وصول الامتحانات الي خوادم المدارس، وقد تم التحقيق مع المسؤول عن هذا الخطأ الفني والتعامل الفوري فنيًا عن طريق زيادة سعة وسرعة خوادم قاعدة البيانات وكذلك تم تحسين أدائها لضمان عدم حدوث هذا التأخير مرة أخرى.

أكدت الوزارة أنه لما كان هذا الخطأ ليس من مسؤولية الطلاب، فقد قررت أن تحتسب لهؤلاء الطلاب الذين لم يتمكنوا من أداء الامتحان الإلكتروني درجة الامتحان الإلكتروني الكاملة لمادة اللغة العربية، وقد تم وضع كل الضوابط لمنع تكرار هذا الخطأ الفني في الامتحانات القادمة.