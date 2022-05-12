مدبولى من تونس: ندعم مطالب القطاع الخاص ولا قيود على تحرك رجال الأعمال

جدة - نرمين السيد - وقال مدبولى - فى تصريحات خلال المنتدى الاقتصادى المصرى التونسى اليوم الخميس - إن الحكومة على أتم استعداد لتشغيل خط بحرى لتسهيل نقل البضائع بين البلدين مع مشاركة القطاع الخاص فى تكلفة النقل.
وطالب مدبولى، السفيرين المصرى والتونسى بتسهيل منح تأشيرات السفر لرجال الأعمال فى البلدين، وتسهيل سبل الانتقال.
من جانبها، قالت رئيسة الوزراء التونسية إنه سيتم تذليل العقبات الماضية لدعم الاستثمار بين البلدين ودفعها فى مختلف المجالات لتحقيق الآمال المرجوة للبلدين مصر وتونس.
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