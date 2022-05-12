وزيرة البيئة تعقد مباحثات مع ممثلى سويسرا والكونغو الديمقراطية فى كوبنهاجن

جدة - نرمين السيد - التقت وزيرة البيئة، الدكتورة ياسمين فؤاد، على هامش مشاركتها اليوم الخميس، فى فعاليات اجتماع كوبنهاجن؛ لبحث قضايا التكيف والتخفيف والتمويل لقضايا المناخ فى العالم، ضمن الوفد المصرى، برئيس الوفد السويسرى؛ لبحث التعاون بين الجانبين فى مجال سوق الكربون.





وقد شملت المباحثات كيفية التعاون بين الدولتين للعمل على خفض الانبعاثات فى مصر من خلال استخدام عائد شهادات الكربون لتنفيذ مشروعات أخرى فى مصر. كما التقت بوزيرة البيئة والتنمية المستدامة بجمهورية الكونغو الديمقراطية، إيف بازاييبا؛ للتشاور فيما يخص الإعداد للمؤتمر التمهيدى لـCOP27 الذى تستضيفه دولة الكونغو الديمقراطية أكتوبر القادم استعدادا لمؤتمر الأطراف الـ27 الذى يعقد بمدينة شرم الشيخ نوفمبر القادم، حيث تمت مناقشة إعداد الأجندة الخاصة بالمؤتمر. وقد تم الاتفاق على عقد اجتماع فنى على مستوى العلماء لربط تأثير تغير المناخ على الموارد الطبيعية، بما فى ذلك الغابات والتنوع البيولوجى، وقد تم تشكيل مجموعة عمل من الفنيين من الوزارتين لإعداد الورقة اللازمة لذلك. وقد أكدت وزيرة البيئة فى الكونغو على العلاقة الوطيدة بين البلدين التى تمتد منذ سنوات طويلة، وأنها تدعم استضافة مصر لمؤتمر المناخ لتلبية احتياجات القارة الإفريقية، وخاصة المجتمعات المحلية الأكثر تأثرا.

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