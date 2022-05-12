خلال لقاء مدبولى.. نجلاء بودن: وضع تونس لم يترك لنا خيارا سوى توحيد جهودنا

جدة - نرمين السيد - قالت نجلاء بودن، رئيسة الحكومة التونسية، إن الوضع الاقتصادى والاجتماعى الدقيق والاستثنائى لم يترك لنا خيارا سوى توحيد جهودنا والعمل سويا يدا بيد من أجل مزيد من تعزيز التعاون القائم بين بلدينا وشعبينا.





وألقت نجلاء بودن، رئيسة الحكومة التونسية، كلمة مساء اليوم، خلال المنتدى الاقتصادى المصرى ـ التونسى المشترك، عبرت فى مستهلها عن سعادتها بافتتاح أعمال هذا المنتدى الاقتصادى المهم بحضور الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والوفد المرافق له، والذى ينتظم بالتوازى مع انعقاد الدورة السابعة عشرة للجنة العليا المشتركة التونسية المصرية، مرحبة بضيوف تونس الكرام كل أعضاء الوفد الرسمى ووفد أصحاب الأعمال، ومتمنية لهم إقامة طيبة ولأعمال اللجنة العليا والمنتدى الاقتصادى النجاح والتوفيق، وأن يعيد احتفالات الأمة الإسلامية بعيد الفطر المبارك على شعبينا بالخير والبركة، وعلى بلدينا بمزيد من الرقى والازدهار.

وقالت رئيسة الحكومة التونسية: "نشرف اليوم على فعاليات هذا المنتدى الاقتصادى الذى يجمع نخبة من الفاعلين الاقتصاديين من بلدينا الذين يمثلون عدة قطاعات اقتصادية واعدة تأكيدا منا على أهمية ومحورية دور القطاع الخاص فى النهوض باقتصاد بلداننا، وعلى الإمكانيات المتوفرة والفرص الكفيلة بزيادة حجم المبادلات التجارية البينية وتنويع قاعدتها وتطوير الشراكة لترقى إلى مستوى تطلعاتنا وأهدافنا".

وأشارت إلى أنه يجدر التذكير فى هذا السياق بأن التبادلات التجارية خلال السنة الماضية لم تتجاوز 330 مليون دولار، ولم يتعد إجمالى الاستثمارات ما قيمته 570 مليون دولار مع نهاية عام 2020 خصصت لتمويل 42 مشروعا تقريبا، لافتة إلى أن الوضع الاقتصادى والاجتماعى الدقيق والاستثنائى الذى نمر به فى المرحلة الراهنة والذى تأثر بشكل كبير بسبب جائحة كورونا، فضلا عن تداعيات الأوضاع الجيوسياسية العالمية لم يترك لنا خيارا سوى توحيد جهودنا والعمل سويا يدا بيد من أجل مزيد من تعزيز التعاون القائم بين بلدينا وشعبينا لما فيه خيرهما ومنفعتهما المشتركة، خصوصا وأن الإطار القانونى المنظم للعلاقات الاقتصادية التونسية - المصرية يعتبر من أفضل الأطر التى أبرمها بلدانا مع شركائهما الاقتصاديين، وذلك باعتباره يشكل أرضية طيبة لمزيد من دفع التعاون المشترك ولتحسين قدراتنا التنافسية، علاوة على ذلك فإن الإصلاحات الاقتصادية الهامة التى شرع كل منا فيها من شأنها مزيد من تحسين مناخ الأعمال والتشجيع على المبادرة الخاصة.

وفى هذا الإطار، أشارت نجلاء بودن إلى أن الحكومة التونسية الحالية شرعت فى اتخاذ إجراءات وإصلاحات عاجلة تهدف إلى الخروج من هذه الأزمة الاقتصادية وتنشيط المؤسسات الصناعية، ودفع الاستثمار الخاص، والحفاظ على مواطن العمل، وذلك بالتوازى مع وضع مخطط للتنمية يغطى الفترة 2023 - 2024 يهدف إلى دعم تنافسية الاقتصاد الوطنى ويعزز قدرته على التأقلم مع المتغيرات والتحولات المتسارعة فى المجالين الاقتصادى والاجتماعى وعلى المستويين الإقليمى والدولى.

وأضافت رئيسة الحكومة التونسية أنه تم الشروع فى اعتماد إجراءات استثنائية للتسريع فى إنجاز المشاريع العمومية التى سيتم إطلاع المستثمرين المصريين الأشقاء عليها بمناسبة هذه الزيارة، للنظر فى إمكانية المشاركة فى إنجازها سواء من قبل مؤسسات حكومية أو فى إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص وهى بالأساس مشاريع إنشائية ومشروعات بنية تحتية. ويبقى دورنا كحكومتين العمل على تحسين مناخ الأعمال ومزيد من تبسيط الإجراءات وتسهيل تنقل الفاعلين الإقتصاديين وانسياب السلع والتدخل السريع لرفع أى إشكاليات أو قيود قد تحد من ديناميكية النشاط الاقتصادى فى الاتجاهين.

كما أكدت رئيس الحكومة التونسية على ضرورة الاهتمام بمشروعات الهيدروجين الأخضر، والعمل على زيادة إنتاجه، مؤكدة فى سياق متصل أن احتضان الدولة المصرية للدورة 27 لمؤتمر أطراف الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة للتغيرات المناخية (Cop27) يعد فرصة مهمة لتعبئة الموارد وتهيئة المناخ والتعاون والتنسيق من أجل الانتقال إلى الطاقة النظيفة.

وفى ختام كلمتها، قالت رئيسة الحكومة التونسية: لا يسعنى إلا أن أجدد ترحابى بضيوف تونس الكرام، وأن أدعو أصحاب الأعمال فى بلدينا إلى التحلى بروح المبادرة وإعطاء الأولوية للتعاون بين بلدينا والمساهمة فى تحقيق نتائج أفضل للتبادلات التجارية وإقامة المشروعات المشتركة.