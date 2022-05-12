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القاهرة في الخميس 12 مايو 2022 08:45 مساءً - محمد السيد - /697367/خاطرت-بحياتها-لنقل-معاناة-الشعب-الفلسطيني-إلهام-شاهين-تنعي-شيرين-أبو-عاقلة

نعت الفنانة إلهام شاهين الإعلامية الراحلة شيرين أبو عاقلة، التي وافتها المنية أمس الأربعاء إثر إغتيال إسرائلي مرعب بعدما تمكنوا من إصابتها برصاص أدى إلى وافتها.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير نعي إلهام شاهين لـ شيرين أبو عاقلة

كتبت إلهام شاهين عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”: “رحم الله الشهيده الإعلاميه شيرين أبو عاقله .. التى خاطرت بحياتها لنقل معاناة الشعب الفلسطيني .. قتلها الرصاص الغادر .. لكن لا يمكن أن يقتل القضيه الفلسطينيه ..عزائى لأسرة الشهيده و محبيها و كل شعب فلسطين ..ربنا يهون عليكم و ينصركم”.

رسالة إلهام شاهين لـ شهداء سيناء

وكانت قد كتبت إلهام شاهين رسالة مؤثرة لـ شهداء سيناء، كتبت فيها: “أقدم التعازى لأهالي الشهداء من الجنود والضباط فى سيناء .. وكل الدعم للقوات المسلحة والشرطة المصرية فى حربهم ضد الإرهاب . . و ربنا يوفق القيادة السياسية لما فيه خير مصرنا الحبيبة”.

إلهام شاهين في بطلوع الروح

من ناحية أخرى شاركت الفنانة إلهام شاهين في مسلسل “بطلوع الروح” الذي عرض ضمن السباق الرمضاني 2022، بجانب كلا من منة شلبي، أحمد داود، أحمد السعدني، محمد حاتم، دياموند بو عبود، ودارينا الجندى، وتأليف محمد هشام عبية، وإخراج كاملة أبو ذكرى، وإنتاج صادق الصباح، وينتمي المسلسل إلى نوعية الأعمال التي تتكون من 15 حلقة فقط؟

وكان قد تعرض العمل لجملة انتقادات عريمة، بسبب القضية التي تنقلها العمل وهي الارهاب وداعش، مشيرين إلى أن الفن يريد أن يشوه صورة الاسلام، وخرجت إلهام شاهين لترد على هذا الهجوم عبر موقع دوت الخليج، قائلة: “إحنا عاملين مسلسل بطلوع الروح مخصوص للعقول اللي فاهمة ان داعش يعني الاسلام، فمقصود انهم يفهموا من خلال المسلسل ان داعش مش هو الاسلام الحقيقي، بدليل انهم عندهم خيانة وتحرش بيتميزوا بالعنف وكل تفكيرهم بالجنس وبيشربوا خمرة، يعني هما مش مقتنعين باللي بيعملوه دينيا”.