جهود متواصلة لأمانة مستقبل وطن بأسيوط من أجل المواطن..النائب ياسر عمر يتحدث لـ دوت الخليج.. ويوجه الشكر لشباب الحزب «صور وفيديو»

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القاهرة في الخميس 12 مايو 2022 08:45 مساءً - محمد السيد - /697359/جهود-متواصلة-لأمانة-مستقبل-وطن-بأسيوط-من-أجل-المواطنالنائب-ياسر-عمر-يتحدث-لـ-تحيا-مصر--ويوجه-الشكر-لشباب-الحزب-صور-وفيديو

قال النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة و الموازنة بمجلس النواب، أن محافظة أسيوط ستشهد الأسبوع القادم قافلتين تعليميتين لمراجعة دروس الثانوية العامة في مركزين وهما ديروط في أقصي شمال المحافظة، ومركز البداري في أقصي جنوب شرق المحافظة، لافتا أن القوافل التعليمية ستشمل مراجعة جميع مواد الثانوية العامة، كما سيوفرالحزب كافة الإمكانيات المطلوبة لتحقيق أقصي استفادة ممكنة من هذه القوافل.

دوت الخليج

مسابقات حفظ القرآن الكريم

وأضاف عمر، في ندوة دوت الخليج: شهر رمضان شهد نشاط واسع للحزب في مسابقات حفظ القرآن الكريم بصفة فردية، فضلا عن وجود مسابقة لحفظ القرآن الكريم لأسرة قرآنية حيث تكون الأسرة بالكامل حافظة لكتاب الله، وهذا هو الشرط الوحيد.

تحركات حزب مستقبل وطن بأسيوط

وتابع وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب: كان هناك دورة رمضانية للشباب، فضلا عن وجود مآدبة إفطار علي مدار شهر رمضان بالكامل داخل مستشفي الجامعي بأسيوط لإفطار أكثر من 200ضيف من ضيوف محافظة أسيوط من محافظات سوهاج وقنا، والبحر الأحمر وأسوان، باعتبار أن أسيوط عاصمة الصعيد، والخدمة الطبية بالمستفي الجامعي بأسيوط علي مستوي عالي فكانت هذه المآدبة بتمويل من بعض نواب حزب مستقبل وطن وبإشراف كامل لأمانة شباب مستقبل وطن، مقدما الشكر للأمانة، مضيفا: الشباب لم يفطروا يوما واحد خلال شهر رمضان داخل منازلهم.

وأكد عمر، أن الأسبوع المقبل سيبدأ بالقوافل التعليمية، لافتا أن نشاطات حزب مستقبل وطن بأسيوط ستستمر، مضيفا: نستهدف الدور المجتمعي في عملنا.

وأردف : أسيوط من ضمن المحافظات المميزة في حزب مستقبل وطن علي مستوي الجمهورية حيث يوجد بها كوادر عظيمة متمثلة في أمناء المراكز وأمناء التنظيم، وأعضاء أمانة المحافظة وأعضاء الأمانات النوعية، مؤكدا أن المرحلة المقبلة ستشهد انطلاقة جديدة لنشاطات حزب مستقبل وطن بأسيوط.