جامعة طنطا: الكشف على 1637 مواطنا فى قافلة طبية مجانية ببسيون

جدة - نرمين السيد - قال رئيس جامعة طنطا، الدكتور محمود زكى، إن الجامعة وجهت قافلة إلى قرية كفر الحمام بمركز بسيون بالغربية أسفرت عن توقيع الكشف الطبى وصرف العلاج بالمجان لـ 1637 مواطنا من أهالى القرية، وذلك فى إطار الخطة المتكاملة التى وضعتها احتفالا باليوبيل الذهبى لدعم القطاع الصحى داخل القرى الأكثر احتياجا.





وأشار زكى، فى بيان للجامعة اليوم، إلى أن القافلة الشاملة شهدت تحويل 82 حالة لاستكمال العلاج فى مستشفيات الجامعة فى تخصصات العظام والأنف والأذن والجراحة العامة والصدر والباطنة والأطفال والرمد والمسالك. وشارك فى القافلة الدكتورة سحر الحجار، وكيل كلية الصيدلة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ومحمد غازى مدير عام مشروعات البيئة، وماهر سعد مدير عام خدمة المجتمع.

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