المستشفيات التعليمية تكرم أسر 8 من شهداء فرق التمريض خلال كورونا

جدة - نرمين السيد - وأوضح السودة - خلال الاحتفال - أن الهيئة تسعى دائما لإعلاء القيم الإنسانية الراقية وما تحمله من معانى نبيلة وأخلاقيات راقيه يجسدها على أرض الواقع الحرص الدائم على تكريم أبنائها المتميزين من أسرة التمريض بالهيئة ووحداتها، باعتبارهم قلب المنشآت الصحية النابض وضميرها الحى، وذلك بمناسبة اليوم العالمى للتمريض.

وأوضح أن الهيئة قامت - بهذه المناسبة - بتكريم أسر 8 من شهداء التمريض بالهيئة خلال جائحة كورونا، وهم عفاف عبدالعظيم محمد برغش ونعمه خميس إبراهيم السايس بمستشفى دمنهور التعليمى، وسمية محمود يوسف محمد وهانى السيد عطا محمد بمستشفى بنها التعليمى، وهدى صلاح أحمد بمعهد القلب القومى، وإنجى عبد الحليم مصطفى النحاس بمعهد السكر، ورزقة عبد العظيم محمد عبد العال بمستشفى سوهاج التعليمى، وكريمة جابر محمد بمستشفى أحمد ماهر التعليمى، والذين ضربوا أروع الأمثلة فى التضحية والفداء فى طريق المرضى للعبور لبر الأمان والوقاية والرعاية الصحية بلا حدود.

وتابع: إن فرق التمريض بالهيئة على أعلى قدر من العلم والخبرة وتحمل المسئوليه التى تؤهلهم للتعامل مع جميع الحالات الطبية تحت شعار دائم وهو التمريض (فن. علم. إنسانية. رعاية بلا حدود).

وقال السودة، إنه بعد انتهاء التكريم عقدت الهيئة عددا من المحاضرات التدريبية للفرق التمريضية للتوعية باهمية تقديم الخدمة التمريضية، منوها بأهمية التعاون العلمى المشترك بين جامعة القاهرة وغيرها وبين الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، لتقديم أفضل المحاضرات العلمية لجميع الفرق الطبية بوحدات الهيئة المختلفة.

بدوره، قال الدكتور وائل الدرندلى نائب رئيس الهيئة للشئون الفنية إن الهيئة حرصت - خلال الاحتفال كذلك - على تكريم المتميزين من فرق التمريض بوحدات الهيئة خلال الجائحة، وكذلك فرق مكافحة العدوى بالهيئة، كما أن أسر الشهداء من التمريض بالهيئة سيظلوا دائما أبناء للهيئة تلتزم بمسؤولياتها تجاههم فى أى وقت حتى تصل بهم وأبنائهم إلى بر الأمان.

وأضاف الدرندلى أن الهيئة تسعى - دائما - لتقديم خدمة تمريضية تليق بأبناء الوطن، ويظهر ذلك جليا من خلال الجهد المبذول من التمريض بالهيئة، والذى يعد جزءا لا يتجزأ من التقدم والتطوير المستمر للخدمات الصحية بالهيئة ووحداتها.

شملت المحاضرات الحديث عن أهمية التمريض وأخلاقيات المهنة قدمتها الدكتورة فاطمة أحمد عابد استاذ ادارة التمريض ووكيل كلية التمريض جامعة القاهرة لشئون التعليم والطلاب، ومحاضرة عن التحفيز والولاء التنظيمى، قدمتها الدكتورة شيماء على محمد مدرس إدارة التمريض بكلية التمريض جامعة القاهرة، ومحاضرة عن التمريض القائم على الدليل ودوره فى أداء التمريض قدمتها الدكتورة لمياء محمد إسماعيل أستاذ مساعد تعليم الطلاب كلية التمريض جامعة القاهرة.

واستمرت فعاليات الاحتفال بتقديم محاضرة عن البيئة الفعالة والممارسة الإيجابية فى التمريض، قدمتها إيمان عبدالسميع مدير إدارة التمريض بالهيئة، ومحاضرة عن ادارة الأزمات فى التمريض قدمتها الاستاذة تريزا فرج فرنسيس رئيسة تمريض مستشفى الساحل التعليمى.

وانتهت فعاليات الاحتفال بتقديم محاضرة عن أمان المريض وجودة الرعاية التمريضية للعمل على تقديم خدمة تمريضية جيدة قدمتها الاستاذة فايدة كامل مشرفة المدارس والمعاهد الفنية بالهيئة.

وفى ختام الاحتفال، جرى تسليم شهادات التكريم لـ 175 ممرضة من فرق التمريض وفرق مكافحة العدوى بوحدات الهيئة المنتشرة على مستوى الجمهورية لمجهوداتهم المتميزة فى فترة جائحة الكورونا.