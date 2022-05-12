التموين: سداد 210 ملايين جنيه قيمة مستحقات منافذ صرف السلع

جدة - نرمين السيد - سددت الهيئة العامة للسلع التموينية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، مستحقات منافذ صرف السلع التموينية عن فارق نقاط الخبز بحسابات كل منفذ وتشمل بقالى التموين ومنافذ جمعيتى والمجمعات الاستهلاكية قبل موعدها المقرر.





وأكدت الهيئة أن مستحقات منافذ صرف السلع التموينية عن فارق نقاط الخبز وصلت إلى 210 ملايين جنيه عن شهر أبريل الماضى. وأشارت إلى أن كل صاحب منفذ تموينى سواء بقالين أو جمعيتى يمكنهم سحب مستحقاتهم من ماكينات الصرف التابعة للبنوك والمنتشرة فى كافة محافظات الجمهورية.

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