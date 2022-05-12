جدة - نرمين السيد - وجه أحمد راشد محافظ الجيزة، بسرعة إنجاز مشروعات الرصف والتطوير الجارية للمحاور المرورية المدرجة بالخطة الاستثمارية للعام المالى الجارى، لتحقيق الاستفادة منها للمواطنين.





وفى ذلك الإطار، بدأت محافظة الجيزة وبمتابعة من كمال عبدالله عزت رئيس مدينة الحوامدية، البدء فى رصف وفرد الطبقه الأولى من الأسفلت بطريق 11، فى إطار تنفيذ أعمال تطوير شاملة للطريق، وذلك لرفع مستوى كفاءة الطرق والشوارع بنطاق مدينة الحوامدية، وتوفير بدائل مرورية لتفتيت أى كثافات.



عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بدء أعمال تطوير ورصف الطبقة الأولى بطريق 11 بالحوامدية (صور) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.