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القاهرة في الخميس 12 مايو 2022 07:47 مساءً - محمد السيد - /697362/بمثل-عشان-الفلوس-وربنا-بيكرمني-بسبب-مراتي-تصريحات-إسماعيل-فرغلي-ببرنامج-الستات

حل الفنان إسماعيل فرغلي ضيف على برنامج “الستات” المذاع عبر قناة النهار، وتحدث خلاله عن عدد من التصريحات المثيرة بشأن مشاركته في مسلسل “مكتوب عليا” الذي عرض في دراما رمضان 2022، فضلا عن علاقته في اختيار أدواره.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير تصريحات إسماعيل فرغلي في برنامج الستات

اسماعيل فرغلي ودروه في مسلسل مكتوب عليا

تحدث اسماعيل فرغلي في البداية عن دوره في مسلسل “مكتوب عليا”، فقال: “لغاية دلوقتي أنا لسه مش مستوعب رد الفعل على الدور والمسلسل، واللي مخليني مصدق أنه الله على كل شيء قدير، وشريكة حياتي ليها أفضال كتير عليا بقالنا 26 سنة جواز، وربنا كرمني عشانها هي”.

واستكمل حديثه: “رغم أن المنافسة كانت كبيرة، لكن النجاح في النهاية راح للي يستحق، مش بس في المسلسلات، ولكن كمان على مستوى الممثلين في الأدوار الثانية قبل الأولى، ولحقيقة الجمهور السنة دي، كان قادر يفرز، ويطلع من وسط هذا الكم من المسلسلات، الممثلين اللي يستحقوا الإشادة”.

اسماعيل فرغلي: “ربنا رزقني بمراتي واتحملت كتير بسببي”

وعن غيابه عن الأعمال الفنية، قال فرغلي: “كان ربنا لسه مكتبليش وانا كنت واثق من حكمته و عظمته”، مؤكدا انه كان دائما ما يلجأ لله أثناء تأدية العمرة ويشكوه من كل ظالم، وأشار أن زوجته كانت تدعمه دائما وأضافت له المثير في حياته.

إسماعيل فرغلي: بنتي رفضت مشاركتي في فيلم بسبب انه قليل الأدب

وأضاف فرغلي في حديثه لـ برنامج الستات: “معظم أعمالي اللي بقدمها عشان الفلوس، وكل مساحاتي اللي خدتها، كانت ضيف شرف، ونرمين بنتي قرأت شخصية في عمل كنت هقدمه، وقالتلي ده فيلم قليل الأدب ماتعملوش، وقرأت الفيلم ورفضته؛ عشان كلامها صح، والمنتج عمل عليها علامة إكس من بعدها.

مسلسل مكتوب عليا

جدير بالذكر أنه تدور قصة مسلسل مكتوب عليا حول الفنان أكرم حسني يجسد شخصية جلال خلال أحداث العمل الدرامي، وهو شاب من طبقة متوسطة، يعيش حياة صعبة، من أجل إيجاد الأموال، والحصول على معيشة مستقرة، يمتلك ميزة أو لعنة اذ بدأت تظهر كلمات معبرة على ذراعه، لكي تخبره بما سيحدث له خلال الساعات المقبلة، حتى يأتي يوم ويجد على ذراعه كلمة الموت، ليعلم أنه سوف يموت، فيحاول بكل الطرق أن يمنع ذلك الحدث في إطار من التشويق والإثارة.