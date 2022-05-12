انت الان تتابع تفاصيل خبر بحوزته 9.5 مليون جنيه.. الداخلية تعلن القبض على مستريح أسوان حصرياً على موقعنا

القاهرة في الخميس 12 مايو 2022 07:47 مساءً - محمد السيد - /697361/بحوزته-95-مليون-جنيه-الداخلية-تعلن-القبض-على-مستريح-أسوان

رصدت الأجهزة الأمنية، بتاريخ 10 مايو الجاري، تردد عدد من المواطنين أمام منزل أحد الأشخاص (مقيم بقرية البوصيلية – مركز إدفو بأسوان) للمطالبةبإسترداد أموالهم لقيامه بالنصب والإحتيال عليهم والحصول على مواشيهم وأموالهم بزعم توظيفها مقابل أرباح مرتفعة وإمتناعه عن السداد، وتمكنه من الهرب.

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وقالت وزارة الداخلية في بيان لها، إنه بالفحص تبين أن المذكور قام بالحصول على قرابة (200 مليون جنيه) منهم تحت زعم توظيفها، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وأسفرت التحريات، أمس، عن تحديد مكان اختبائه بإحدى المناطق الجبلية المتاخمة لمركز إدفو بأسوان حيث تم إعداد الأكمنة اللازمة وضبطه وبحوزته ( 9,5 مليون جنيه ) وخلال جهود الضبط انقلبت إحدى سيارات الشرطة المشاركة بالمأمورية، مما أسفر عن استشهاد (ضابطين برتبه لواء بقطاع الأمن العام "المشرفين على مأمورية الضبط" ، وكذا إثنين من المجندين).

الداخلية تعلن القبض على مستريح أسوان

كما تم رصد تردد عدد آخر من المواطنين أمام منزل شخص آخر (مقيم بقرية المعمارية لقيامة بذات النشاط الإجرامى) وقد تم ضبطه وبحوزته 3 مليون جنيه ، وتبين حصوله على قرابة (50 مليون جنيه) من المواطنين بزعم توظيفها .

كما قامت إحدى الإرتكازات الأمنية بضبط عنصر إجرامى (له معلومات جنائية – مقيم بقرية السباعية بمركز إدفو بأسوان وبحوزته 2,5 مليون جنيه) حال محاولته الهرب وتبين حصوله على ملبغ (10) مليون جنيه من المواطنين بزعم توظيفها. تم إتخاذ الإجراءات القانونية.