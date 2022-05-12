انت الان تتابع تفاصيل خبر سيرين عبد النور تنعي شيرين أبو عاقلة: "الظلم كافر والحق سلطان" حصرياً على موقعنا

القاهرة في الخميس 12 مايو 2022 07:47 مساءً - محمد السيد - /697360/سيرين--عبد-النور-تنعي-شيرين-أبو-عاقلة-الظلم-كافر-والحق-سلطان

حرصت الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور على المشاركة في نعي الصحفية والمراسلة شيرين أبو عاقلة من خلال موقع التواصل الاجتماعي.

دوت الخليج يرصد نعي سيرين عبد النور لـ شيرين أبو عاقلة

نعي سيرين عبد النور

نعت الفنانة سيرين عبد النور، الصحفية الراحلة شيرين أبو عاقلة من خلال تغريدة نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي للتدوينات القصيرة “تويتر”.

ونشرت سيرين عبد النور صورة من جنازة شيرين أبو عاقلة عبر صفحتها الرسمية وعلقت عليها قائلة: “الظلم كافر والحق سلطان ارحلي من ارض الحرب الى ملكوت السلام شيرين ابو عاقلة”.

ويشار أن قوات الاحتلال الإسرائيلي كانت قد عرقلت جنازة شيرين أبو عاقلة اليوم الخميس، وذلك أثناء وصول جثمان الشهيدة إلى القدس المحتلة حيث يوارى الثرى غدًا، وأوقفت قوات الاحتلال موكب "أبو عاقلة" في بيت حنينا.

جنازة شيرين أبو عاقلة

وذلك بالقرب من منزل عائلتها في شمال القدس المحتلة، واعتقلت عضو حركة "فتح" شادي مطور، وأوقفت مدير مكتب الجزيرة وليد العمري، في حين استمرت مركبات الإسعاف بسيرها، كما ظهرت قوات الاحتلال تفتش المركبة التي تحمل نعش الشهيدة أبو عاقلة، واستولت على شال لها يحمل علم فلسطين.

ويشار أن منطقة بيت حنينا تشهد مؤخرًا توترا نتيجة استشهاد الصحفية شيرين أبو عاقلة على يد قوات الاحتلال في مخيم جنين.

ومن ناحية أخرى، يشار أن الفنانة سيرين عبد النور من مواليد 21 فبراير عام 1977 وهي مغنية وممثلة وعارضة أزياء لبنانية، واشتهرت في العالم العربي بعد إصدارها ألبومها الغنائي “ليلة من الليالي” عام 2004.

اقرأ أيضًا

"حفظ الله مصر من الشر والبلاء".. أيتن عامر تنعي شهداء الوطن

يذكر أنها درست في مدرسة القديس كورييه، ثم سجلت في معهد لدراسة المحاسبة، بعد تخرجها في نوفمبر 1993 وبعدها بدأت العمل في مجال عروض الأزياء والشهرة التي كانت بوابة لدخولها عالم التمثيل والغناء.

ويذكر أنه في عام 2003 حصلت علي أول بطولة لها من خلال مسلسل ابنتي، وفي 2004 بدأت في شق طريقها نحو الغناء، وأصدرت أول ألبوم لها بعنوان ليلة من الليالي، ثم ذاع صيت سيرين عبد النور في مصر والعالم العربي منذ فيلم "رمضان أبو العلمين حمودة" مع الفنان محمد هنيدي.