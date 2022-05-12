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القاهرة في الخميس 12 مايو 2022 07:47 مساءً - محمد السيد - /697358/17-مايو-فرح-الديباني-ضيفة-سمير-صبري-في-برنامج-ذكرياتي

تحل نجمة الأوبرا العالمية فرح الديباني، ضيفة على برنامج “ذكرياتي” الذي يقدمه الفنان القدير سمير صبري على قنوات الراديو، لتتحدث عن لقائها مع الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير حلول فرح الديباني ضيفة على برنامج ذكرياتي

وأثارت الفنانة فرح الدبياني ضجة وجدلا كبيرًا بعد تقبيل الرئيس الفرنسي ماكرون يدها لتصبح حديث الجمهور والعالم وقتها، وعلقت على هذا الأمر قائلة: “كنت محرجة أنا جاية أجامل وأبارك بس”.

وتابعت كلامها خلال لقائها مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج الحكاية: “وقتها مكنتش حاسة بأي حاجة المهم أغني ومنساش الكلام ومش عارفة أختاروني أنا ليه؟”.

واستكملت فرح الدبياني عن تقبيل الرئيس الفرنسي يدها: “كنت محرجة له”، ومن جانبه الإعلامي عمرو اديب قال لها: “وأنتي بتغني الواحد حاسس إنه عايز يحب ويعيش قصة حب”، وأضافت أن ماكرون وزوجته كانا متأثرين جدا وسلما عليها ووجها لها الشكر.

معلومات عن فرح الديباني

فرح الديباني حاصلة من أكاديمية Hanns-Eisler Academy of Music للموسيقى ببرلين على بكالوريوس بالفنون، هي أول "سوبرانو" أجنبية تحيي فوز أحدهم بالرئاسة الفرنسية، تعلمت عزف البيانو ورقص الباليه داخل معهد الكونسرفتوار، وهو ما أضيف إلى بيئة منزلها الموسيقية، فوجدت والداها وجدها يحرصون على الاستماع إلى الكلاسيكيات، بجانب تفضيلهم للغناء الأوبرالي.

جدير بالذكر أنه، أصبحت الديباني، أول مصرية وعربية تقف على خشبة مسرح أوبرا باريس، تقدم أشهر العروض الألمانية والإنجليزية والفرنسية، وتشارك في مختلف الفعاليات بعدد من دول العالم.

خروج سمير صبري من المستشفى

من ناحية أخرى، خرج الفنان سمير صبري من المستشفى بعد أزمة مرضية شديدة واحتفل بعيد الفطر بجانب أسرته في منزله، وأشار مدير أعماله إلى تحسن حالته الصحية بشكل كبير، فقال: “ أستاذ سمير خرج من المستشفى من 10ايام وهوه بخير الحمد لله”.

وكان قد نُقل سمير صبري للمستشفى مؤخرًا، وجاء نبأ مرضه على الصفحة الرسمية للناقد الفني طارق الشناوي، بعد أن طالب الجمهور بالدعاء الله بالشفاء العاجل، مؤكدا أن سيعود خلال أيام قليلة بعد أن يتلقي العلاج الكامل.