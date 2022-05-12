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القاهرة في الخميس 12 مايو 2022 07:47 مساءً - محمد السيد - /697357/وفد-المنيا-يشارك-في-تدشين-مشروعات-مبادرة-حياة-كريمة-في-بني-صامت

شارك النائب الوفدي إيهاب عبد العظيم رئيس اللجنة العامة لحزب الوفد في المنيا في مؤتمر تدشين المبادرة الرئاسية حياة كريمة وذلك لتطوير قرى الريف المصري بالوحدة المحلية لمجلس قروي بني صامت التابعة لمركز بني مزار، ويأتي ذلك تحت رعاية الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد.

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جاء ذلك بحضور أعضاء مجلسي النواب والشيوخ وعماد حسن رئيس مركز ومدينة بني مزار وقيادات الوحدة المحلية للمركز وقيادات الوحدة المحلية للقرية ورئيس القرية وسكرتير رئيس القرية والدكتورة أسماء عبد القادر مسؤول مبادرة حياة كريمة بمحافظة المنيا وعلي طنطاوي مسئول شمال المحافظة بمؤسسة حياة كريمة والقيادات الشعبية ورموز العائلات بقرى بني صامت.

وفد المنيا يشارك في تدشين مشروعات مبادرة حياة كريمة في بني صامت

وعرض أهالي القرى مطالبهم واحتياجاتهم، حيث تم التأكيد على أهمية تنظيم الأعمال وتشكيل لجنة بكل قرية وتوفير الآراء التي تحتاجها مبادرة حياة كريمة بالقرى لإقامة مشروعات المبادرة عليها.

وأوضح النائب إيهاب عبد العظيم رئيس اللجنة العامة لحزب الوفد في المنيا أن مبادرة حياة كريمة تشمل قطاعات أساسية منها تطوير مشروعات الصرف الصحي والمياه والاتصالات والغاز وتطوير الوحدات الصحية واللصق وإقامة مجمعات خدمية وزراعية وصناعية لخدمة أبناء قرى بني صامت.

وأكد عبد العظيم حرص حزب الوفد برئاسة الدكتور عبد السند يمامة على متابعة خطوات تنفيذ مشروعات المبادرة بالتنسيق مع التنفيذية ومنسقي المبادرة لتذليل أية معوقات أو عراقيل وتنفيذ جميع المشروعات بشكل يخدم أهالي بني مزار.