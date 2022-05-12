انت الان تتابع تفاصيل خبر الليلة| سهر الصايغ تكشف أسرار جديدة عن المداح في أسرار النجوم حصرياً على موقعنا

القاهرة في الخميس 12 مايو 2022 07:47 مساءً - محمد السيد - /697355/الليلة-سهر-الصايغ-تكشف-أسرار-جديدة-عن-المداح-في-أسرار-النجوم

تستضيف الإعلامية إنجي علي اليوم الخميس، الفنانة سهر الصايغ في برنامج أسرار النجوم.

دوت الخليج يكشف تفاصيل لقاء سهر الصايغ

سهر الصايغ برنامج أسرار النجوم

تحل الفنانة سهر الصايغ ضيفة المذيعة إنجي علي ببرنامجها الإذاعي أسرار النجوم المذاع عبر نجوم fm .

وسيعرض لقاء سهر الصايغ اليوم الخميس في تمام الساعة الثامنة مساءً، لتتحدث عن النجاح الكبير الذى حققته خلال مسلسل المداح٢ الذي عرض عبر شاشة قناة Mbc مصر الفضائية في رمضان 2022.

ومن المقرر أن تكشف سهر الصايغ أسرار وتفاصيل مشاركتها في الجزء الثاني من مسلسل المداح وحقيقة تقديم جزء ثالث العام المقبل.

مسلسل المداح

ويضم مسلسل «المداح 2 – أسطورة الوادي» في بطولته بجانب الفنان حمادة هلال كلا من أحمد عبدالعزيز، خالد سرحان، دنيا عبدالعزيز، هبة مجدي، سهر الصايغ، حنان سليمان، ولاء الشريف، حنان سليمان، كمال أبورية، عفاف رشاد، هلا السعيد، بجانب ظهور الفنان الكبير أحمد بدير كضيف شرف.

والمسلسل من تأليف أمين جمال ووليد أبو المجد وشريف يسري، وإخراج أحمد سمير فرج، وفيما يخص برنامج أسرار النجوم فيعرض الخميس من كل أسبوع الساعة 8 مساءً.

ومن ناحية أخرى، كانت قد تحدثت الفنانة سهر الصايغ عن مشاركتها في مسلسل المداح وذلك في لقائها الأخير ببرنامج الحكاية مع الإعلامي عمرو أديب عبر شاشة قناة mbc مصر الفضائية.

اقرأ أيضًا

مفاجأة.. شركة أروما تستعد لطرح موسم ثالث من مسلسل "إلا أنا"

وقالت الفنانة سهر الصايغ في لقائها الأخير حول دورها في مسلسل المداح 2: “حبيت الدور جدا لاختلافه.. دائما أحب الذهاب للأدوار التي تكون عكس الأدوار التي قدمتها في السابق".

وتابعت قائلة: "فكرة دور الجن كانت جديدة بالنسبة لي، وحبيت الموضوع وكان لدي خبرة في هذا الدور لأني قدمته في مسلسل كفر دلهاب".

اقرأ أيضًا

الثلاثاء المقبل.. عرض فيلم "فارس" لـ أحمد زاهر في إحدى سينمات المعادي

ويذكر أن الفنانة سهر الصايغ كانت قد شاركت ضمن الموسم الرمضاني الماضي لعام 2021 من خلال مسلسل الطاووس الذي حققت به نجاحا كبيرًا وقت عرضه.