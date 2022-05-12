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القاهرة في الخميس 12 مايو 2022 07:47 مساءً - محمد السيد - /697353/الشعب-الجمهوري-ينعي شهيدي-الشرطة-المصرية

ينعي حزب الشعب الجمهوري، برئاسة المهندس حازم عمر، اليوم الخميس، شهيدي الشرطة المصرية اللواء منتصر عبد النعيم وكيل الإدارة العامة للأمن والتحريات واللواء أحمد محيي مساعد مدير مصلحة الأمن العام لمنطقة جنوب الصعيد، اللذين استشهدا في حادث مروري أثناء مطاردة أحد الخارجين عن القانون بأسوان رحم الله الشهيدين وألهم أسرتيهما الصبر والسلوان.

دوت الخليج

«الشعب الجمهوري» ينعي شهيدي الشرطة المصرية

وكان قد استشهد اللواءين، اللواء منتصر عبدالنعيم، مفتش الأمن العام، مسؤول التحريات على مستوى وزارة الداخلية، واللواء أحمد محيي، مساعد مدير مصلحة الأمن العام لمنطقة جنوب الصعيد، ومجندين كانا بصحبتهما، في حادث سير إثر انفجار إطار السيارة عند مدخل الغنيمية من الطريق الصحراوي، واستشهد الضابطين والمجندين عقب عودتهم من مأمورية عمل خاصة، وهي مطاردة مستريح أسوان في جبال أدفو.

وانتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث للمعاينة، وتحرر محضرا، وأخطرت النيابة العامة لاستكمال التحقيقات في أسباب الحادث، وصرحت بدفن جثامين المتوفين، ومن المقرر أن يشيع جثمان اللواء منتصر عبدالنعيم في قنا، بينما يواري جثمان اللواء أحمد محي الثرى بالمنيا.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسوان، من إلقاء القبض على مستريح إدفو بأسوان، ويدعى «م. أ».

وكان مدير أمن أسوان قد تلقى بلاغا بحصول شخص يدعى “م. ا” ،بجمع مبالغ طائلة من المواطنيين بدعوة توظيفها، والإتجار بالمواشي لتحقيق عائد وربح جراء ذلك، إلا أنه خالف وعوده، وتمكنت الأجهزة الأمنية خلال كمين أمني من إلقاء القبض على «مستريح أسوان»، وتحقق النيابة مع المتهم.