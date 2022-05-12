انت الان تتابع تفاصيل خبر إصابة 7 طالبات بتسمم غذائى بالغربية حصرياً على موقعنا

دوت الخليج

وكان مستشفى كفر الزيات العام، استقبل 7 طالبات في الصف الثاني الاعدادي، ويقمين قرية ابيج، التابعة إلى مركز ومدينة كفر الزيات، مصابات بحالة من القيء والإسهال، نتيجة اشتباه التسمم الغذائي، وتناولهن مواد غذائية فاسدة ويتم توفير الرعاية الصحية لهم، وعمل غسيل معدة لهم، واسعافهن، وحالتهن مستقرة، وهن " شروق رضا، ضحى سلامه، حبيية محمد، شيرين وليد، منى حامد شعبان، شيماء عبد الله، فرحة نوفل".

وجبة طعام طعمية وفول

وبسؤال أسر الطالبات أكدوا أن الطالبات يدرسن في الصف الثاني الإعدادي، وأنهن تناولن وجبة طعام " طعمية وفول"، يشتبه في عدم صلاحيتها، من إحدي المطاعم عقب الإنتهاء من الامتحانات، ما أسفر عن اصباتهن بحالة من القيء والغثيان والآلام في المعدة، وعدم وجود شبهة جنائية في الواقعة.

سرعة تحريات المباحث

وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق والتي قررت سرعة تحريات المباحث حول الواقعة ومعرفة ملابساتها، وإخطار الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة.