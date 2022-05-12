صلاح مش فيهم.. فوربس تعلن قائمة الرياضيين الـ10 الأعلى دخلا فى العالم

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 12 مايو 2022 07:26 مساءً - كشفت مجلة "فوربس" الاقتصادية الأمريكية عن قائمة أعلى الرياضيين دخلا فى العالم، والتى تصدرها النجم الأرجنتينى ليونيل ميسى لاعب باريس سان جيرمان، والذى بلغ 130 مليون دولار من بينها 55 مليوناً مكافآت خلال فترة 12 شهراً المنتهية فى أول مايو 2022.

وتصدر ميسى قائمة أعلى الرياضيين دخلاً بعدما جاء فى المركز الثانى عام 2021 خلف الأيرلندى كونور ماكجريجور لاعب الفنون القتالية المختلطة.

وقالت "فوربس" إن الرياضيين العشرة حققوا 992 مليون دولار على مدار 12 شهراً وهو ثالث أعلى إجمالى دخل على الإطلاق وشملت الإيرادات من عقود اللعب جميع أموال الجوائز والرواتب والمكافآت المكتسبة بينما الأرباح خارج الملاعب هى تقدير لصفقات الرعاية ورسوم الظهور وإيرادات الترخيص.

فوربس تعلن قائمة الرياضيين العشرة الأعلى دخلًا فى العالم:

1- ليونيل ميسى: 130 مليون دولار

55 مليون دولار مكافآت خارج الملعب و75 مليون دولار داخل الملعب

2- الأمريكى ليبرون جيمس: 121 مليون دولار

41.2 مليون دولار خارج الملعب و80 مليون دولار داخل الملعب

3- كريستيانو رونالدو: 115 مليون دولار

60 مليون دولار داخل الملعب و55 مليون دولار خارج الملعب

4- نيمار: 95 مليون دولار

70 مليون دولار داخل الملعب و25 مليون دولار خارج الملعب

5- الأمريكى ستيفن كرى: 92.8 مليون دولار

45.8 مليون دولار داخل الملعب و47 مليون دولار خارج الملعب

6 -الأمريكى كيفن دورانت: 92 مليون دولار

42.1 مليون دولار داخل الملعب و50 مليون دولار خارج الملعب

7 -السويسرى روجر فيدرر: 90.7 مليون دولار

0.7 مليون دولار داخل الملعب و90 مليون دولار خارج الملعب

8 -الملاكم المكسيكى كانيلو ألفاريز: 90 مليون دولار

85 مليون دولار داخل الملعب و5 ملايين دولار خارج الملعب

9- توم برادى لاعب كرة القدم الأمريكية: 83.9 مليون دولار

31.9 مليون دولار داخل الملعب و52 مليون دولار خارج الملعب

10-اليونانى يانيس أنتيتوكومبو: 80.9 مليون دولار

39.9 مليون دولار داخل الملعب و41 مليون دولار خارج الملعب