كلوب يعلن غياب فابينيو أمام تشيلسي في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 12 مايو 2022 07:26 مساءً -

كشف الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول، عن غياب لاعب الوسط البرازيلي فابينيو، عن مواجهة تشيلسي في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، يوم السبت المقبل على ملعب "ويمبلي".

وأكد كلوب، إن فابينيو سيغيب عن صفوف ليفربول أمام تشيلسي في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي بسبب الإصابة التي تعرض لها في المباراة الماضية أمام أستون فيلا، مشيرا إلى أنه لا يزال متفائلا بإمكانية عودته قبل نهاية الموسم.

وأضاف كلوب في تصريحات لموقع ليفربول: "هناك فرصة جيدة أن يعود في أي وقت - ليس في عطلة نهاية الأسبوع ولكن في أي وقت." وتعرض فابينيو للإصابة خلال مواجهة الريدز أمام أستون فيلا في الجولة الماضية بالدوري الإنجليزي، ما أدى إلى خروجه في الدقيقة 30. وتأكد غياب لاعب الوسط البرازيلي فابينيو عن ليفربول في مواجهة تشيلسي في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، بجانب غيابه عن آخر مواجهتين في الدوري الإنجليزي أمام ساوثامبتون وولفرهامبتون. وذكرت صحيفة "ذا تايمز" البريطانية، أن فابينيو يعاني من إجهاد في أوتار الركبة، وستبعده الإصابة عن مواجهة تشيلسي في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، وعن مواجهتي ساوثامبتون وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي. وأشارت الصحيفة إلى أن ليفربول يسابق الزمن في محاولة لتجهيز فابينيو للمواجهة المرتقبة أمام ريال مدريد الإسباني، في نهائي دوري أبطال أوروبا. وأوضحت أن إذا تدرب فابينيو حتى لبضعة أيام في فترة الاستعداد قبل نهائي دوري الأبطال، فإن ذلك سيعطيه فرصة للمشاركة ضد ريال مدريد. ويلعب ليفربول ضد ريال مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا يوم 28 مايو الجاري.



