رسميا .. اتحاد الكرة يطالب الاتحاد الأفريقى باستضافة نهائى أبطال افريقيا

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 12 مايو 2022 07:26 مساءً - أصدر اتحاد الكرة برئاسة جمال علام بيان يوضح فيه إرساله خطاب رسمي إلى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم - كاف - يطلب فيه استضافة نهائي دوري أبطال أفريقيا للموسم الجاري 2021 - 2022.

وجاء نص الخطاب الذى أرسله اتحاد الكرة إلى - كاف - كالتالي : "في إطار التعاون والتنسيق المشترك بين اتحاد الكرة والنادي الأهلي، قام اتحاد الكرة بإرسال خطاب رسمي إلى الإتحاد الأفريقي لكرة القدم - كاف - يطلب فيه استضافة مصر لنهائي دوري أبطال أفريقيا للنسخة الجارية ٢٠٢١ / ٢٠٢٢ ، بعد انسحاب دولة السنغال من المنافسة على استضافة النهائي، وذلك إلحاقًا بالخطابات التي أرسلها اتحاد الكرة للاتحاد الأفريقي على مدار الأيام الماضية، معترضا فيها على إسناد نهائي البطولة إلى دولة المغرب، الأمر الذي يخل بمبدأ تكافؤ الفرص.