جامعة القاهرة: عقد امتحانات الفصل الدراسي الثاني لكلية التربية للطفولة المبكرة 23...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 12 مايو 2022 07:25 مساءً - أعلنت كلية التربية للطفولة المبكرة، بجامعة القاهرة، جدول الامتحانات النظرية للفرق الأربعة مرحلة البكالوريوس، بالفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2022-2021، وذلك وفقًا للخطة المعلنة من المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وأمانة الدكتور محمد لطيف، أمين المجلس الأعلى للجامعات.

وأشارت جامعة القاهرة، في بيان لها، عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، إلى أن امتحانات الفصل الدراسي الثاني لطلاب الفرقة الأولى، ستبدأ يوم الإثنين 23 / 5 / 2022، موضحة أن الأربعاء 18 / 6 / 2022 هو موعد نهاية امتحانات الفرقة الأولى.

وأضافت الجامعة أن امتحانات الفصل الدراسي الثاني لطلاب الفرقة الثانية، ستبدأ خلال يوم الاثنين 23 / 5 / 2022، مؤكدة أن الأربعاء 8 / 6 / 2022 هو موعد نهاية امتحانات الفرقة الثانية.

وأوضحت الجامعة، أن امتحانات الفصل الدراسي الثاني لطلاب الفرقة الثالثة، ستبدأ خلال يوم الأحد 22 / 5 / 2022، مؤكدة أن الثلاثاء 7 / 6 / 2022 هو موعد نهاية امتحانات الفرقة الثالثة.

ونوهت جامعة القاهرة بأن امتحانات الفصل الدراسي الثاني لطلاب الفرقة الرابعة، ستبدأ خلال يوم الإثنين 23 / 5 / 2022، مؤكدة أن الأربعاء 8 / 6 / 2022 هو موعد نهاية امتحانات الفرقة الرابعة.

فيما أكدت الكلية أن المدة الزمنية لامتحانات الفصل الدراسي الثاني لجميع الفرق الدراسية بالكلية، ساعة واحدة.

وفي وقت سابق، تفقد الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس الجامعة، يرافقه أمين عام الجامعة والقيادات الإدارية بالجامعة؛ المرحلة الأولى من إنشاء وتطوير شبكة المياه بالحرم الجامعي، وذلك للوقوف على الوضع الحالي، وآخر تطورات الأعمال بشبكة المياه التي تنفذها إحدى كبرى الهيئات الحكومية، بإشراف من كلية الهندسة.