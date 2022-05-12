الارصاد: الطقس غدا يشهد ارتفاع درجات الحرارة بالصعيد وأمطار على الوجه البحري...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 12 مايو 2022 07:25 مساءً - تشهد حالة الطقس غدا الجمعة، ارتفاعا في درجات الحرارة على كافة الأنحاء، ويسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، معتدل الحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

ويكون حالة الطقس غدا، ليلا، لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائل للبرودة على السواحل الشمالية، معتدل على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

ويشهد الطقس غدا، نشاط شبورة مائية في الصباح الباكر على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة، يصاحبها نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

وبحسب بيان هيئة الأرصاد الجوية، عن الطقس غدا، يكون هناك أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

وحول درجات الحرارة المتوقعة، خلال الطقس غدا، على مختلف المحافظات، كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري 32 للعظمى والصغرى 19السواحل الشمالية 28 للعظمى والصغرى 17جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 36 للعظمى والصغرى 25شمال الصعيد 40 للعظمى والصغرى 25 جنوب الصعيد 43 للعظمى والصغرى 26