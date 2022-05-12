رئيس جامعة الأزهر: نحرص على تنمية مهارات منسوبينا بمختلف التخصصات

جدة - نرمين السيد - أكد رئيس جامعة الأزهر الدكتور محمد المحرصاوى، أن مؤسسة الأزهر الشريف جامع وجامعة برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، حريصة على تنمية مهارات ورفع قدرات منسوبى الجامعة فى مختلف التخصصات فى مجالات، التخطيط الاستراتيجى، وإدارة الأزمات، وتنمية مهارات القيادة والتواصل الفعال.





جاء ذلك خلال تفقد المحرصاوى، الدورة التدريبية المنعقدة بمقر مركز الأزهر للتدريب والتطوير والمعتمدة من جامعة كامبردج لأعضاء الهيئة المعاونة بمختلف كليات الجامعة لعدد 16 من أعضاء الهيئة المعاونة بكليات الجامعة. وأوضح رئيس الجامعة أن الهدف من عقد هذه الدورات التدريبية، هو إعداد وتجهيز كوادر بشرية تكون قادرة على القيادة فى المستقبل القريب؛ إيمانا بأن شباب اليوم هم قادة المستقبل. من جانبهم وجه أعضاء الهيئة المعاونة الشكر والتقدير لرئيس الجامعة؛ لجهوده الكبيرة فى سبيل النهوض والارتقاء بجميع قطاعات الجامعة بالقاهرة والأقاليم، مشيدين بما وصلت إليه الجامعة من تصنيفات متقدمة محليا وإقليميا ودوليا. جدير بالذكر أن مركز الأزهر للتدريب والتطوير عقد عديدا من الدورات التدريبية لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بمختلف كليات الجامعة بالقاهرة والأقاليم، إضافة إلى دورات تدريبية متخصصة لأعضاء هيئة التدريس فى قطاع كليات الطب البشرى والأسنان والصيدلة.

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