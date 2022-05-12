من بحرى لـ قبلى .. حياة كريمة تواصل الإنجاز (فيديوجراف)

جدة - نرمين السيد - وفى الفيديوجراف التالى يستعرض "دوت الخليج" أبرز الإنجازات التى حققتها المبادرة حتى الآن، حيث إنها أنجزت 6 آلاف مشروع، كما تمكنت من تجديد خطوط وشبكات مياه الشرب بقرية فارس بأسوان، وتبطين 470 كم من الترع بمليار جنيه فى بنى سويف. ونفذت المبادرة 200 مشروع مياه شرب وصرف بقرى فى الشرقية، وأطلقت قوافل علاجية شهرية بمدن وقرى البحر الأحمر، بالإضافة إلى إنشاء مشروع سكن كريم لخدمة أهالى قرية حانوت بالغربية.

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