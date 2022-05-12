معلومات الوزراء يشارك فى الدورة الـ4 لآلية التنسيق العربية للحد من الكوارث

جدة - نرمين السيد - شارك مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء فى الدورة الرابعة لآلية التنسيق العربية للحد من مخاطر الكوارث لاجتماع الأمانة الفنية لجامعة الدول العربية، خلال الفترة من 8 - 11 مايو 2022، وذلك بمشاركة نقاط الاتصال الوطنية للحد من مخاطر الكوارث على مستوى الدول العربية وأصحاب المصلحة المعنيين والشركاء الدوليين، ومكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث بالمنطقة العربية (UNDRR)، والمنظمات الدولية ذات الصلة.





وأوضح المركز - فى بيان له اليوم الخميس - أن الوفد المشارك بالاجتماعات الدكتور خالد عوض تاج الدين، نائب رئيس قطاع إدارة الأزمات والكوارث بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، وتم تخصيص يوم 8 مايو كاجتماع استثنائى للآلية لمناقشة وإقرار مسودة النظام الأساسى للصندوق الأفريقى العربى المشترك للحد من مخاطر الكوارث والتى لم يتم التوافق عليها أو اعتمادها خلال اجتماعات الدورة الثالثة للآلية التنسيق العربية للحد من مخاطر الكوارث. وأشار إلى أن جدول أعمال اجتماع تضمن "الدورة الرابعة لآلية التنسيق العربية للحد من مخاطر الكوارث" والذى عقد خلال الفترة من 9 - 11 مايو 2022، النظام الأساسى لآلية التنسيق العربية للحد من مخاطر الكوارث، وكذا عرض تقرير متابعة تنفيذ الاستراتيجية العربية للحد من مخاطر الكوارث وبرنامج عملها، وتعزيز موائمة الاستراتيجيات الوطنية للحد من مخاطر الكوارث لتشمل فهم مخاطر الكوارث وسبل إدارتها والتأهب والجاهزية لها، بالإضافة إلى زيادة الاستثمار فى مجال الحد من مخاطر الكوارث، فضلا عن نتائج ومخرجات المنتدى الإقليمى العربى الخامس للحد من مخاطر الكوارث والذى عقد خلال شهر نوفمبر 2021 بالمغرب.

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