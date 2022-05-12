اختيار 102 شخص لأداء فريضة الحج خلال القرعة العلنية بالإسماعيلية

جدة - نرمين السيد - أسفرت القرعة العلنية لاختيار الفائزين بتأشيرات الحج فى محافظة الإسماعيلية للعام 1443 هـ/ 2022 م، عن اختيار 102 شخص لأداء الفريضة هذا العام؛ منهم 3 تأشيرات مخصصة لأكبر ثلاثة متقدمين للقرعة بالتزكية.





جاء ذلك بحضور محافظ الإسماعيلية شريف فهمى بشارة، يرافقه مدير الأمن منصور لاشين، اليوم الخميس، فى نزل الشباب.

ونظمت القرعة مديرية أمن الاسماعيلية، فى حضور جميع المتقدمين للحج بإجمالى 887 شخصا على مستوى المحافظة والمراكز والمدن التابعة لها.

وخلال مراسم إجراء القرعة، جرى الإعلان عن أسماء جميع الفائزين، وكذلك عن 51 من الأسماء الاحتياطية، التى تعادل نسبة 50% من إجمالى عدد التأشيرات المخصصة للمحافظة.

وهنأ المحافظ ومدير الأمن، جميع الفائزين برحلة الحج هذا العام، متمنين لهم جميعا الحج المبرور، مؤكدين أنه ستتم متابعة جميع أفراد بعثة الحج لهذا العام، من لحظة سفرهم حتى عودتهم للوطن، والعمل على توفير وتأمين سبل الراحة لأعضاء البعثة.