جاء ذلك بحضور محافظ الإسماعيلية شريف فهمى بشارة، يرافقه مدير الأمن منصور لاشين، اليوم الخميس، فى نزل الشباب.
ونظمت القرعة مديرية أمن الاسماعيلية، فى حضور جميع المتقدمين للحج بإجمالى 887 شخصا على مستوى المحافظة والمراكز والمدن التابعة لها.
وخلال مراسم إجراء القرعة، جرى الإعلان عن أسماء جميع الفائزين، وكذلك عن 51 من الأسماء الاحتياطية، التى تعادل نسبة 50% من إجمالى عدد التأشيرات المخصصة للمحافظة.
وهنأ المحافظ ومدير الأمن، جميع الفائزين برحلة الحج هذا العام، متمنين لهم جميعا الحج المبرور، مؤكدين أنه ستتم متابعة جميع أفراد بعثة الحج لهذا العام، من لحظة سفرهم حتى عودتهم للوطن، والعمل على توفير وتأمين سبل الراحة لأعضاء البعثة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر اختيار 102 شخص لأداء فريضة الحج خلال القرعة العلنية بالإسماعيلية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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