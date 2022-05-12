فودة يبحث مع فريق شنايدر سبل التعاون استعدادا لمؤتمر قمة المناخ

جدة - نرمين السيد - استقبل خالد فودة محافظ جنوب سيناء، اليوم الخميس فريق عمل شركة شنايدر إليكتريك، وذلك فى إطار اللقاءات المتعددة مع الوزارات والهيئات والجهات المختلفة والشركات، لتحويل شرم الشيخ إلى مدينة خضراء استعدادا لاستضافتها قمة المناخCOP 27 فى شهر نوفمبر من العام الجارى.





جاء ذلك بحضور الدكتورة إيناس سمير نائب المحافظ، والمهندس أحمد الإسكندرانى السكرتير العام المساعد للمحافظة، ومحمود عيسى مفوض المحافظ للتخطيط والمتابعة والمستشار وليد السباعى المستشار القانونى للمحافظة، حيث تم استعراض خبرات الشركة فى مجال الطاقة النظيفة ومحطات الطاقة الشمسية، وبحث سبل التعاون بين الجانبين. كما تم استعراض عدد من المشروعات الهامة التى تشارك الشركة فى تنفيذها مثل محطات الشحن الكهربائى، ومتحف الحضارة الإنسانية والذى يتم دراسة إقامته بالحديقة المركزية بمدينة شرم الشيخ.

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