وأشار عرفات - فى تصريح صحفى اليوم الخميس - إلى أن إجمالى عدد المتقدمين لأداء فريضة الحج هذا العام بدائرة المحافظة بلغ 2111 حاجا وحاجة، منهم 9 من كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة موزعين على مراكز وأقسام المحافظة.
وثمن مدير الأمن، جهود وزارة الداخلية لتوفير كل السبل للتيسير على المواطنين وتحقيق العدالة من خلال إنشاء تطبيقا إلكترونيا على شبكة الإنترنت يسمح للمواطنين التقديم على قرعة الحج.
من جانبه، أعرب السكرتير العام للمحافظة، المهندس حازم الأشمونى، عن احترام وتقدير محافظ البحيرة وتمنياته لكل الحجاج الفائزين بالقرعة حجا مبرورا وذنبا مغفورا، والتوفيق لمن لم يحالفه الحظ فى قرعة الحج العام القادم.
كما تقدم الأشمونى بخالص الشكر والتقدير لمدير أمن البحيرة وقيادات المديرية، لجهودهم فى حسن التنظيم وإجراء القرعة الإلكترونية بكل حيادية وشفافية، وتقديم كل التيسيرات لإنهاء الإجراءات المطلوبة لحجاج بيت الله الحرام.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فوز 305 أشخاص فى القرعة العلنية الإلكترونية للحج بالبحيرة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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