فوز 305 أشخاص فى القرعة العلنية الإلكترونية للحج بالبحيرة

جدة - نرمين السيد - أعلن مدير أمن البحيرة اللواء أحمد عرفات أن القرعة العلنية الإلكترونية لحجاج بيت الله الحرام للعام الحالى 2022، التى أجرتها مديرية الأمن، اليوم الخميس، أسفرت عن فوز 305 حجاج، 153 مواطنا على قائمة الاحتياطى.





وأشار عرفات - فى تصريح صحفى اليوم الخميس - إلى أن إجمالى عدد المتقدمين لأداء فريضة الحج هذا العام بدائرة المحافظة بلغ 2111 حاجا وحاجة، منهم 9 من كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة موزعين على مراكز وأقسام المحافظة.

وثمن مدير الأمن، جهود وزارة الداخلية لتوفير كل السبل للتيسير على المواطنين وتحقيق العدالة من خلال إنشاء تطبيقا إلكترونيا على شبكة الإنترنت يسمح للمواطنين التقديم على قرعة الحج.

من جانبه، أعرب السكرتير العام للمحافظة، المهندس حازم الأشمونى، عن احترام وتقدير محافظ البحيرة وتمنياته لكل الحجاج الفائزين بالقرعة حجا مبرورا وذنبا مغفورا، والتوفيق لمن لم يحالفه الحظ فى قرعة الحج العام القادم.

كما تقدم الأشمونى بخالص الشكر والتقدير لمدير أمن البحيرة وقيادات المديرية، لجهودهم فى حسن التنظيم وإجراء القرعة الإلكترونية بكل حيادية وشفافية، وتقديم كل التيسيرات لإنهاء الإجراءات المطلوبة لحجاج بيت الله الحرام.