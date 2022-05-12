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القاهرة في الخميس 12 مايو 2022 06:49 مساءً - محمد السيد - /697354/بناء-على-طلب-الأهلي-اتحاد-الكرة-يخاطب-كاف-لتنظيم-نهائي-دوري-أبطال-إفريقيا

دوت الخليج

جاء ذلك على خلفية انسحاب دولة السنغال من المنافسة على استضافة النهائي، وذلك إلحاقًا بالخطابات التي أرسلها اتحاد الكرة للاتحاد الأفريقي على مدار الأيام الماضية، معترضا فيها على إسناد نهائي البطولة إلى دولة المغرب ،الأمر الذي يخل بمبدأ تمافؤ الفرص.

وكان النادي الأهلي قد طلب من الاتحاد المصري لكرة القدم التقدم وبشكل عاجل بطلب لـ كاف، لاستضافة المباراة النهائية لدوري الأبطال، وذلك استنادًا إلى انسحاب السنغال من سباق التنظيم، وهو ما كان يجب الإعلان عنه منذ فترة، عملًا بمبدأ الشفافية حتى يتقدم آخرون بدلًا منها لكن لم يحدث ذلك. وقال الأهلي في بيانه، إن قرار "كاف" جاء بإسناد تنظيم المباراة لملعب بعينه بوصفه العرض الوحيد، ويصبح للعام الثاني على التوالي يستضيف هذا الملعب ذات الحدث، وهو ما يخالف العدالة وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الأندية الأربعة التي تتنافس في الدور قبل النهائي للبطولة، إذ بات نادٍ بعينه هو المستفيد دون غيره من قرار الاتحاد الأفريقي ويلعب النهائي "حال تأهله" على ملعبه ووسط جماهيره، وذلك يتنافى مع قواعد اللعب النظيف.

اتحاد الكرة يخاطب كاف لتنظيم نهائي دوري أبطال إفريقيا

وأشار الأهلي إلى أنه لم يتم التواصل معه ولا الحديث مع مسئوليه من أى جهة في هذا الشأن عند تقديم الاتحادات الأهلية، (المنوطة بذلك)، لطلبات الاستضافة للمباراة النهائية لدوري رابطة الأبطال.

وجدد النادي الأحمر بسرعة موافاة النادي بـ«نسخة مصورة» من كافة المكاتبات الصادرة والواردة من وإلى الاتحاد المصري من الاتحاد الأفريقي بخصوص تنظيم المباراة المشار إليها. وختامًا، شدد الأهلي على ضرورة مساندته في هذا الأمر وإمداده بكافة المستندات بما فيها الخطابات التي أرسلها اتحاد الكرة وطلب فيها إقامة المباراة النهائية على ملعب محايد، وكذلك الخطابات التي تلقاها الاتحاد من "كاف" عند إعلانه عن بدء تقديم الاتحادات الأهلية لتنظيم نهائي دوري الأبطال وشروط التقدم، وذلك للاستعانة بكل هذه المستندات في الشكوى التي سوف يتقدم بها النادي الأهلي إلى المحكمة الرياضية الدولية خلال الساعات القليلة القادمة.