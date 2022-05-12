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القاهرة في الخميس 12 مايو 2022 06:49 مساءً - محمد السيد - /697354/بناء-على-طلب-الأهلي-اتحاد-الكرة-يخاطب-كاف-لتنظيم-نهائي-دوري-أبطال-إفريقيا
قام اتحاد الكرة بإرسال خطاب رسمي إلى الإتحاد الأفريقي لكرة القدم -كاف - يطلب فيه استضافة مصر لنهائي دوري أبطال أفريقيا للنسخة الجارية ٢٠٢١ / ٢٠٢٢.
دوت الخليج
جاء ذلك على خلفية انسحاب دولة السنغال من المنافسة على استضافة النهائي، وذلك إلحاقًا بالخطابات التي أرسلها اتحاد الكرة للاتحاد الأفريقي على مدار الأيام الماضية، معترضا فيها على إسناد نهائي البطولة إلى دولة المغرب ،الأمر الذي يخل بمبدأ تمافؤ الفرص.
وكان النادي الأهلي قد طلب من الاتحاد المصري لكرة القدم التقدم وبشكل عاجل بطلب لـ كاف، لاستضافة المباراة النهائية لدوري الأبطال، وذلك استنادًا إلى انسحاب السنغال من سباق التنظيم، وهو ما كان يجب الإعلان عنه منذ فترة، عملًا بمبدأ الشفافية حتى يتقدم آخرون بدلًا منها لكن لم يحدث ذلك. وقال الأهلي في بيانه، إن قرار "كاف" جاء بإسناد تنظيم المباراة لملعب بعينه بوصفه العرض الوحيد، ويصبح للعام الثاني على التوالي يستضيف هذا الملعب ذات الحدث، وهو ما يخالف العدالة وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الأندية الأربعة التي تتنافس في الدور قبل النهائي للبطولة، إذ بات نادٍ بعينه هو المستفيد دون غيره من قرار الاتحاد الأفريقي ويلعب النهائي "حال تأهله" على ملعبه ووسط جماهيره، وذلك يتنافى مع قواعد اللعب النظيف.
اتحاد الكرة يخاطب كاف لتنظيم نهائي دوري أبطال إفريقيا
وأشار الأهلي إلى أنه لم يتم التواصل معه ولا الحديث مع مسئوليه من أى جهة في هذا الشأن عند تقديم الاتحادات الأهلية، (المنوطة بذلك)، لطلبات الاستضافة للمباراة النهائية لدوري رابطة الأبطال.
وجدد النادي الأحمر بسرعة موافاة النادي بـ«نسخة مصورة» من كافة المكاتبات الصادرة والواردة من وإلى الاتحاد المصري من الاتحاد الأفريقي بخصوص تنظيم المباراة المشار إليها. وختامًا، شدد الأهلي على ضرورة مساندته في هذا الأمر وإمداده بكافة المستندات بما فيها الخطابات التي أرسلها اتحاد الكرة وطلب فيها إقامة المباراة النهائية على ملعب محايد، وكذلك الخطابات التي تلقاها الاتحاد من "كاف" عند إعلانه عن بدء تقديم الاتحادات الأهلية لتنظيم نهائي دوري الأبطال وشروط التقدم، وذلك للاستعانة بكل هذه المستندات في الشكوى التي سوف يتقدم بها النادي الأهلي إلى المحكمة الرياضية الدولية خلال الساعات القليلة القادمة.
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