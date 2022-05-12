انت الان تتابع تفاصيل خبر مفاجأة.. شركة أروما تستعد لطرح موسم ثالث من مسلسل "إلا أنا" حصرياً على موقعنا

القاهرة في الخميس 12 مايو 2022 06:49 مساءً - محمد السيد - /697352/مفاجأة-شركة-أروما-تستعد-لطرح-موسم-ثالث-من-مسلسل-إلا-أنا

أعلنت شركة أروما للانتاج بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الاعلامية، طرح جزء جديد من مسلسل “إلا أنا” والذي يعد الثالث بعد النجاح الساحق الذي حققه الموسمين السابقين.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير موعد طرح مسلسل إلا أنا الموسم الثالث

وكان قد أعلنت مخرجة المسلسل عن إنتاج جزء جديد من مسلسل إلا أنا يتحدث عن الرجال ويكون أبطاله رجالا بدلا من النساء ليكون ذلك الموسم مختلفا تماما عما قدمه المواسم السابقة.

وحاز مسلسل “إلا أنا” المواسم السابقة على إشادت عريمة من قبل الجمهور، جعلتهم يتنظرون حكايته المختلفة بشكل مستمر، اذضم الموسم الأول 8 حكايات.

حكايات مسلسل إلا أنا

أما عن الموسم الثاني قدم 9 حكايات وهم"بيت عز" بطولة سهر الصايغ، "بالورقة والقلم" بطولة يسرا اللوزى، "بدون ضمان" بطولة هنادى مهنى وهاجر أحمد، إسلام جمال وأحمد بدير، "على الهامش" بطولة نرمين الفقى وصبرى فواز وجيهان خليل، "حكايتى مع الزمان" بطولة ميرفت أمين وأحمد خليل، "ويبقى الأثر" بطولة نجلاء بدر، مصطفى درويش، إيناس كامل، و"طعم الدنيا" بطولة ايمان العاصى، إسلام جمال، كمال أبو رية، محمد على رزق، نهال عنبر، "حلم حياتى" بطولة مايان السيد، يوسف عثمان، تيام قمر، منة عرفة، و"تقلها دهب" بطولة هند عبد الحليم، هلا السعيد، سارة عبد الرحمن وحازم إيهاب.

حلم حياتي أخر حكايات مسلسل إلا أنا

وتعد حكاية حلم حياتي أخر حكايات مسلسل إلا أنا، والتي تحدثت عنها الفنانة مايان السيد خلال برنامج معكم منى الشاذلي، فقالت: «الدور ده أحلى دور عملته وهعمله في حياتي، وانا مكنش عندي معلومات كافية عن المرض، فكان نفسي يبقى الناس عنده معلومات، والدور كان مهم بالنسبالي اوي، فكنت عايزة أعمله على أكمل وجه، فالبتالي مكنتش بشوف أهلي ولا اكلم حد، لدرجة اني كنت بطلب منهم في البيت يندهولي بخديجة مش مايان».

واستكملت مايان السيد حديثها، كاشفة عن السبب الرئيسي في نجاحها، قائلة: «المخرجة مخرجة عبقرية، وحسستني أنه لازم فعلا اذاكر وكانت ديما بتشجعني، وكمان المنتجين اللي خلوني أكمل المشوار، وفي بنت اسمها مريم علاء كنت بقعد معاهم عشان اعرف معلومات منها، وفي شخص كمان وكان أكتر حاجة مشتركة بيهم كانت التنمر».