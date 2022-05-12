انت الان تتابع تفاصيل خبر النائب ياسر عمر يكشف بـ ندوة دوت الخليج سر زيادة موازنة التعليم .. فيديو حصرياً على موقعنا

القاهرة في الخميس 12 مايو 2022 06:49 مساءً - محمد السيد - /697348/النائب-ياسر-عمر-يكشف-بـ-ندوة-تحيا-مصر-سر-زيادة-موازنة-التعليم--فيديو

أكد النائب ياسر عمر،وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن التعيينات الجديدة المتعلقة بالـ 30 ألف معلم وتكليفات الصيادلة والأطباء، تعتبر السبب الرئيسي فى زيادة الموازنة العام للعام المالي الجديد 2022\2023 حيث بلغت مخصصات التعليم 61 مليار، موضحا أن العام المالي الماضي 2021\2022 لم يكن به أي تعينات جديدة وبالتالي لم يكن هناك زيادة فى الموازنة.

دوت الخليج

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وأضاف عضو مجلس النواب، أن الحكومة شعرت بالتضخم العالمي على مستوى العالم كله، لافتا إلى أن الاقتصاد الالماني يئن من وطئة الحرب الروسية الاوكرانية، بالرغم من أن ألمانيا تعتبر من اكبر الاقتصاديات فى اروابا.

وتابع المهندس ياسر عمر، أن مرتبات المعلمين تبدأ من 3800 جنية فى الموزانة العامة للعام المالي المقبل، موضحا أن قرار تعيين الـ 30 ألف معلم على مدار 5 سنوات، جاء نتيجة أدراك القيادة السياسية، بالضرورة الملحة لسد عجز المعلمين فى المدارس.

وقال وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، انه لأول مرة فى تاريخ مصر، يتم تبكير صرف المرتبات والعلاوات فى 1\4 بدلا من 1\7، ذلك بسبب صعوبة الفترة الحالية وتاثيرات الازمة الروسية الأوكرانية على كل دول العالم.