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القاهرة في الخميس 12 مايو 2022 06:49 مساءً - محمد السيد - /697347/حفظ-الله-مصر-من-الشر-والبلاء-أيتن-عامر-تنعي-شهداء-الوطن

حرصت الفنانة أيتن عامر على نعي شهداء الوطن الذي وافتهم المنية بمنطقة رفح بسيناء إثر هجوم إرهابي مريع للمرة الثانية، لتفقد مصر أنبل شعبها.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير نعي أيتن عامر لـ شهداء الوطن

كتبت أيتن عامر عبر حسابها الرسمي بموقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “خالص العزاء في شهداء الوطن و حفظ الله الشعب المصري من كل شر و بلاء”.

شهداء سيناء

جدير بالذكر أنه شبق وأن أسفر هجوم إرهابي في غرب سيناء عن استشهاد ضابط و 10 جنود، وإصابة 5 أفراد، وجارى مطاردة العناصر الإرهابية ومحاصرتهم في إحدى المناطق المنعزلة في سيناء، وقدم لهم الرئيس السيسي تعزية خاصة قال فيها: “ “مازال أبناء الوطن من المخلصين يلبون نداء وطنهم بكل الشجاعة والتضحية مستمرين في انكار فريد للذات وايمان لن يتزعزع بعقيدة صون الوطن، وأؤكد لكم ان تلك العمليات الارهابية الغادرة لن تنال من عزيمة واصرار ابناء هذا الوطن وقواته المسلحة في استكمال اقتلاع جذور الارهاب”.

أيتن عامر تطرح أغنية خطافة رجالة

من ناحية أخرى، طرحت الفنانة أيتن عامر أحدث أغانيها والتي تحمل اسم «خطافة الرجالة»، عبر منصة أنغامي وسبوتيفاي، ومن المتوقع أن تحقق نجاحًا ساحقًا.

وتقول كلمات أغنية خطافة الرجالة:

عاملة لاف على صورته وانا حبيبته ومش هاقف اتفرج وانا هقفش جامد ده البارد عمال بيهرج يا نهار ابيض كده مش فايت انا قلبى مولع نار شايط بقى بينى وبينها انا تار بايت ده متعرفنيش و دى قلة ذوق كدة مش طالبه بزياده لطافه دى عميت فى عنيها العيب فيها ولا انا شفافة انا موتى و سمى اللى قافلنى بتبص فى وشى وتحضنى ومن ضهرى بتلعب و تخونى وكله على مفيش

خطافة الرجالة حرصوا منها تلعب على مين لا ده بعينها اللى تقربله الله يعينها مش هسكت ولا هقف اتفرج خطافة الرجالة حرصوا منها تلعب على مين لا ده بعينها اللى تقربله الله يعينها جمهورى كبير يملى مدرج

خطافة الرجالة

ولا عاش ولا كان اللى يقرب من حد بحبه دة انا اصلى قعدت اما دخلت و ربعت فى قلبه دورها فى حياته يدوب مشهد و انا بطله فيلمه الناس تشهد ومكنتش احبها تتعقد بس اعمل ايه

عينك يدب فيها رصاصه راحه جايه عليه زى ما بيقولوا عنيها فيه وتقول عماله تلفى و بتحاولى و تقولى لا ذوقى ولا ستايلى و أتاريكى عماله تتحايلى علشان تشوفيه

خطافة الرجالة حرصوا منها تلعب على مين لا ده بعينها اللى تقربله الله يعينها مش هسكت ولا هقف اتفرج خطافة الرجالة حرصوا منها تلعب على مين لا ده بعينها اللى تقربله الله يعينها جمهورى كبير يملى مدرج

خطافة الرجالة خطافة الرجالة خطافة الرجالة

خطافة الرجالة حرصوا منها تلعب على مين لا ده بعينها اللى تقربله الله يعينها مش هسكت ولا هقف اتفرج خطافة الرجالة حرصوا منها تلعب على مين لا ده بعينها اللى تقربله الله يعينها جمهورى كبير يملى مدرج