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القاهرة في الخميس 12 مايو 2022 06:49 مساءً - محمد السيد - /697346/نقل-النواب-توافق-على-موازنة-الهيئة-العامة-لميناء-دمياط-للسنة-المالية-20222023

وافقت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب برئاسة النائب علاء عابد، خلال اجتماعها اليوم الخميس ، علي مشروع موازنة الهيئة العامه لميناء دمياط للسنة المالية 2022/2023.

دوت الخليج

نقل النواب توافق على موازنة الهيئة العامة لميناء دمياط للسنة المالية 2022/2023

جاء ذلك فى إطار مناقشة مشروع قانون بربط الموازنة العامة للدولة، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية عن العام المالى 2022 /2023، وذلك فيما يخص وزارة النقل والجهات والهيئات التابعة لها.

واستمعت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب خلال الاجتماع، إلى ممثلي هيئة ميناء دمياط وإلى ممثلي وزارتى المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية، حيث بلغ إجمالي الموازنة للجهاز عن السنة المالية 2022/2023، مبلغ 15323161000 جنيه.

وشارك بالإجتماع كلا من، اللواء احمد عبد المعطي حواش رئيس الهيئة العامة لميناء دمياط، الربان ياسر الصبان مدير عام الادارة الاستراتيجية بالهيئة العامة لميناء دمياط ،و اللواء محمد عبد الرحيم حميد رئيس الهيئة العامه لموانيء البحر الأحمر، ياسر عبد الوهاب مدير الشئون المالية بالهيئة العامة لمواني البحر الأحمر، احمد عبد اللطيف مدير عام التخطيط بالهيئة العامة لمواني البحر الأحمر ، هناء ثروت مهندس اول بوزارة التخطيط، تامر مرزوق ممثل وزارة المالية، وهايدي مجدي وزارة المالية.