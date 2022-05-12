وكيل خطة النواب بندوة دوت الخليج: الإصلاح الاقتصادي ساهم في تخفيف حدة الأزمة العالمية الراهنة..فيديو

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القاهرة في الخميس 12 مايو 2022 06:49 مساءً - محمد السيد - /697345/وكيل-خطة-النواب-بندوة-تحيا-مصر-الإصلاح-الاقتصادي-ساهم-في-تخفيف-حدة-الأزمة-العالمية-الراهنةفيديو

أكد النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي انتهجته مصر ساهم في التخفيف من حدة الأزمة العالمية الراهنة، مضيفا: الإصلاح الاقتصادي الذي وجد منذ عام 2016 تمكن من امتصاص أزمة كورونا علي مدار عامين، وقبل الانتها من هذه الأزمة، جاءت الحرب الروسية الأوكرانية التي أثرت علي اقتصاد العالم أجمع.

دوت الخليج

ياسر عمر: الإصلاح الاقتصادي ساهم في تخفيف حدة الأزمة العالمية الراهنة

وأشار عمر، إلي أن الدولة المصرية تستورد أكثر من 80% من القمح من روسيا وأوكرانيا، وتستورد ذرة من أوكرانيا وزيت عباد شمس، حيث تنتج أوكرانيا 80%من زيت عباد الشمس وعدم وجود ذلك يؤدي إلي ارتفاع الأسعار.

وأكد وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الحكومة تعاملت مع موازنة 2022-2023 بطريقة احترافية، حيقث توقعنا بوجود تقليص للنفقات ولكن وجدنا العكس حيث وجدنا أن البند الأول لهذه الموازنة هو الدعم والحماية الاجتماعية علي الرغم من الأزمة الاقتصادية الراهنة بـ 356مليار بزيادة 35 مليار عن الموازنة الحالية التي ستنتهي في 30 يونيو المقبل.

وأشار عمر، إلي أن معدلات نمو الاقتصاد التي تحققت كانت نتيجة المشروعات القومية التي وفرت ملايين من الفرص العمل للشباب.

وقال: أول 6 شهور من العام المالي الحالي أي من 1يوليو 2021 لـ31 ديسمبر2021 حققنا معدل نمو9%، و عندما بدأت الحرب الروسية الأوكرانية وبدأ التضخم، فمن المتوقع أن يصل معدل النمو لـ5.7% ، لافتا أن الحكومة لم تقصر لأن هذه الأزمة عالمية وخارجية، فالظروف العالمية الراهنة فرضت علي الجميع.