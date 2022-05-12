وكيل خطة النواب لـ دوت الخليج: الحكومة تعاملت مع موازنة 22-23 باحترافية عالية..فيديو

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القاهرة في الخميس 12 مايو 2022 06:49 مساءً - محمد السيد - /697344/وكيل-خطة-النواب-لـ-تحيا-مصر-الحكومة-تعاملت-مع-موازنة-22-23-باحترافية-عاليةفيديو

أكد النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الحكومة تعاملت موازنة 2022-2023 بطريقة احترافية، مضيفا: توقعنا وجود تقليص للنفقات ولكن وجدنا العكس حيث وجدنا أن البند الأول لهذه الموازنة هو الدعم والحماية الاجتماعية علي الرغم من الأزمة الاقتصادية الراهنة بـ 356مليار بزيادة 35 مليار عن الموازنة الحالية التي ستنتهي في 30 يونيو المقبل.

دوت الخليج

وكيل خطة النواب لـ دوت الخليج: الحكومة تعاملت مع موازنة 22-23 باحترافية عالية

وأضاف عمر: جاء بعد ذلك التعليم، سواء التعليم قبل الجامعي ب317 مليار جنيه بزيادة 61 مليار عن الموازنة الحالية، التعليم الجامعي 159 مليار جنيه بزيادة 27 مليار عن الموازنة الحالية، البحث العلمي 79بزيادة 15 مليار عن الموازنة الحالية، و الصحة 310 مليار جنيه بزيادة 34 مليار عن الموازنة الحالية .

وأكد عمر، علي وجود تقصير من الحكومة مع المصنع المصري سواء المصنع المصري الكبير أو المتوسط أو الصغير، لافتا أنه من غير المقبول أن تصدر مصر بـ 40 أو 42 مليار.

وأضاف عمر: نحتاج إزالة المعوقات و البيروقراطية الموجودة التي تعطل المصنع المصري، و حتي يتمكن المصنع من التصنيع، بالتالي نوفر في الاستيراد، وعندما نبدأ التصنيع المحلي سيكون هناك جودة في الإنتاج.