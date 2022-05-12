انت الان تتابع تفاصيل خبر البرلمان: «بالرغم من تأثيره على شعبيته..الرئيس السيسي اتخذ قرار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي..فيديو حصرياً على موقعنا

القاهرة في الخميس 12 مايو 2022 06:49 مساءً - محمد السيد - /697343/البرلمان-بالرغم-من-تأثيره-على-شعبيتهالرئيس-السيسي-اتخذ-قرار-تنفيذ-برنامج-الإصلاح-الاقتصاديفيديو

أشاد النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بقرار أن الرئيس عبد الفتاح السيسي باتخاذ قرار تنفيذ برنامج الاصلاح الاقتصادي، موضحا أنه كان يعلم أن القرار سيؤثر على شعبيته لدي المواطنين وفي الشارع المصري، مضيفا” إلا أنه أصر على اتخاذه وفضل مصلحة الوطن على مصلحته الشخصية”.

دوت الخليج

البرلمان: «بالرغم من تأثيره على شعبيته..الرئيس السيسي اتخذ قرار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي

وقال وكيل خطة البرلمان، فى لقائه بندوة موقع دوت الخليج، أن قرار تنفيذ برنامج اقتصادي فى مصر تأخر وكان يجب اتخاذه منذ عدة سنوات، لافتا إلى أن البرنامج ساعد الدولة على مواجهة انتشار جائحةفيروس كورونا المستجد، والتي أثرت على كل دول العالم.

وتابع ياسر عمر حديثة، أن موزانة العام المالي الجديد 2022\2023، سوف تضم 450 الف اسرة جديدة ضمن برنامج تكافل وكرامة، بموازنة بلغت 22 مليار جنية، وبزيادة 3 جنيه عن العام المالي الحالي، لافتا إلى أن البرنامج يستفيد منه حوالي 3 مليون أسرة .

وتابع، توقعنا أن الحكومة لن تزيد فى موزانة العام المالي المقبل عن الحالي، وكنا ننتظر تقشف وتجميد من الحكومة، نظرا للأوضاع الاقتصادية العالمية، مضيفا” فوجئت بتزويد الموازنة لما يقرب من 11 % ، لافتا لاهتمامها بالصحة والتعليم والدعم، بالمقارنة مع الموازنة الماضية.