ياسر عمر بندوة دوت الخليج: لابد من إزالة المعوقات و البيروقراطية التي تعطل المصنع المصري حتي يتمكن من التصنيع..فيديو

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القاهرة في الخميس 12 مايو 2022 06:49 مساءً - محمد السيد - /697341/ياسر-عمر-بندوة-تحيا-مصر-لابد-من-إزالة-المعوقات-و-البيروقراطية-التي-تعطل-المصنع-المصري-حتي-يتمكن-من-التصنيعفيديو

قال النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن هناك تقصير من الحكومة مع المصنع المصري سواء المصنع المصري الكبير أو المتوسط أو الصغير، ومن غير المقبول أن تصدر مصر بـ 40 أو 42 مليار.

دوت الخليج

ياسر عمر: لابد من إزالة المعوقات و البيروقراطية التي تعطل المصنع المصري حتي يتمكن من التصنيع

وأضاف عمر: نحتاج إزالة المعوقات و البيروقراطية الموجودة التي تعطل المصنع المصري، و حتي نستطيع التصنيع و توفير الاستيراد، وعندما نبدأ التصنيع المحلي سيكون هناك جودة في الإنتاج.

وتابع وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب: لابد من التصنيع ومن غير المقبول أن نستورد بـ77مليار وتصدر بـ 42 مليار، فذلك يعد خلل.

وأكد عمر، أن معدلات نمو الاقتصاد التي تحققت كانت بفضل المشروعات القومية التي وفرت ملايين من الفرص العمل للشباب.

وأضاف عمر: أول 6 شهور من العام المالي الحالي أي من 1يوليو 2021 لـ31 ديسمبر2021 حققنا معدل نمو9%، و عندما بدأت الحرب الروسية الأوكرانية وبدأ التضخم، لافتا أنه من المتوقع أن يصل معدل النمو لـ5.7% .

وأكد وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الحكومة لم تقصر لأن هذه الأزمة عالمية وخارجية، فالظروف العالمية الراهنة فرضت علي الجميع.