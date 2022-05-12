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القاهرة في الخميس 12 مايو 2022 06:49 مساءً - محمد السيد - /697339/تعرف-على-فعاليات-حزب-مستقبل-وطن-بالمحافظات-خلال-24-ساعة-صور

نظم حزب مستقبل وطن، عددًا من الأنشطة والفعاليات الخدمية للأعضاء والمواطنين، بمحافظات الجمهورية، اليوم، الخميس، في إطار خطة الحزب لمشاركة الدولة فى تقديم كافة وسائل العون للمواطن ومحاربة الغلاء، وأيضاً في إطار حملات الحزب المستمرة للتواصل مع الشارع المصري والمواطنين، وذلك إيمانا منه بدوره الهام والفعال بضرورة التواجد والتلاحم مع المواطنين.

دوت الخليج

تعرف على فعاليات حزب مستقبل وطن بالمحافظات خلال 24 ساعة.. صور

في محافظة القاهرة، واصلت أمانة مدينة الشروق، فعاليات المراجعات النهائية للصفين الثالث الإعدادي والثالث الثانوي والتي أقيمت في عدد من المدارس بالاشتراك مع إدارة الشروق التعليمية، وحققت تلك الفاعلية نتائج كبيرة نظرا لما تركته من أثر جيد في نفوس الطلاب وأسرهم.

وفي محافظة الجيزة، أطلقت أمانة قسم الحوامدية، سلسلة المراجعات النهائية لطلبة الشهادات الإعدادية والثانوية، وتم البدء في تنفيذ مجموعات المراجعات النهائية للشهادة الإعدادية والثانوية بالمجان بمقر الحزب اخر شارع جمال عبد الناصر، ومن جانب أخر، واصلت أمانة مركز البدرشين، حملتها التطعيم ضد فيروس كورونا، حيث تم مواصلة الحملات المتنقلة لتطعيم أهالي قري المركز لليوم الـ118 علي التوالي، والتي تواجدت في قرية الشوبك الغربي لمساعدة أهالي القرية في تلقي لقاحات فيروس كورونا وتهيئة المناخ أمام فرق الطبية القائمة علي الحملة، وفي إطار اخر، تولت أمانة قسم حي الوراق، متابعة أعمال النظافة والتجميل أمام مستشفي الوراق العام.

وفي محافظة الإسماعيلية، أعلنت أمانة الحزب بالمحافظة، عن تنظيم مؤتمراً حول تحديات الاقتصاد العالمي وتأثيرها علي الاقتصاد المحلي، تحت عنوان "تحديات الاقتصاد العالمي وتأثيرها علي الاقتصاد المصري، غدا الجمعة، بمكتبة مصر العامة، في تمام الساعة السابعة مساءا، وذلك بحضور ومشاركة أعضاء وقيادات الحزب ورجال الأعمال.

وفي محافظة البحر الأحمر، نفذت أمانة التدريب والتثقيف بالمحافظة، ورشة عمل حول كيفية كتابة التقارير والمراسلات الإدارية وكيفية اعداد التقارير ومحاضر الاجتماعات بالطريقة العلمية الصحيحة وذلك بمقر الحزب بمدينة الغردقة، واستهدفت الورشة تزويد الحضور بمهارات الابداع في الاتصال الكتابي واعداد التقارير وصياغة المخاطبات والمذكرات الادارية وتأصيل مهاراتهم بمفهوم المراسلات.

ويأتي ذلك في إطار الدور المجتمعي التي ينتهجها حزب"مستقبل وطن"، لدعم جهود الرئيس عبد الفتاح السيسي ومؤسسات الدولة المصرية، من خلال إطلاق وتنظيم الفعاليات والمبادرات المجتمعية، في مختلف المجالات لتلبية احتياجات المواطنين، وتنفيذا لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام والنائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، ورئيس الهيئة البرلمانية بمجلس النواب.