وكيل خطة النواب: برنامج الإصلاح الاقتصادي تأخر كثيرا وكان يجب تنفيذه منذ 50 عام..فيديو

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القاهرة في الخميس 12 مايو 2022 06:49 مساءً - محمد السيد - /697338/وكيل-خطة-النواب-برنامج-الإصلاح-الاقتصادي-تأخر-كثيرا-وكان-يجب-تنفيذه-منذ-50-عامفيديو

قال المهندس ياسر عمر،وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن برنامج الاصلاح الإقتصادي الذي أطلقته القيادة السياسية منذ عام 2016، تأخر كثيرا، وكان لابد من تنفيذه منذ 40 أو 50 عام، موضحا أن البرنامج كان السبب الرئيسي فى نجاح الدولة المصرية فى امتصاص صدمة أزمة انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد.

دوت الخليج

وكيل خطة النواب: برنامج الإصلاح الاقتصادي تأخر كثيرا وكان يجب تنفيذه منذ 50 عام

وأوضح وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب،خلال لقائه بندوة موقع دوت الخليج، أن حجم الاقتصاد المصري زاد خلال انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد، مقارنة بباقي الدول، حيث تعتبر مصر من 7 الدول على مستوي العالم، والثانية على مستوى افريقيا، التي حققت نمو اقتصادي خلال الجائحة، ، مضيفا” ان الفضل فى هذا النمو يرجع إلى المشروعات القومية التي تم تنفيذها وساهمت فى تشغيل الاف العاملين والشركات خلال الجائحة، موضحا أن معدل النمو فى المالي الحالي وصل إلى 7.9 منذ الحرب الاوكرانية، ومتوقع ان تغلق على 5.7 %.

وأكمل المهندس ياسر عمر، عضو مجلس النواب، أن تحقيق الأمن الغذائي من أولويات الحكومة والقيادة السياسية،مضيفا” المهم أن الناس تأكل وتشرب”، مع وجود حماية اجتماعية كاملة، موضحا أن الموازنة العامة الجديدة تضمنت تخصيص 50 مليار جنيه فى الخطة الاستثمارية لبناء الانسان المصري.