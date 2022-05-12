وكيل خطة النواب لـ دوت الخليج: المشروعات القومية تعد السبب الرئيسي في زيادة معدلات النمو..فيديو

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القاهرة في الخميس 12 مايو 2022 06:49 مساءً - محمد السيد - /697336/وكيل-خطة-النواب-لـ-تحيا-مصر-المشروعات-القومية-تعد-السبب-الرئيسي-في-زيادة-معدلات-النموفيديو

قال النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن معدلات نمو الاقتصاد التي تحققت كانت نتيجة المشروعات القومية التي وفرت ملايين من الفرص العمل للشباب.

دوت الخليج

وكيل خطة النواب: المشروعات القومية تعد السبب الرئيسي في زيادة معدلات النمو

وأضاف عمر، في ندوة دوت الخليج: أول 6 شهور من العام المالي الحالي أي من 1يوليو 2021 لـ31 ديسمبر2021 حققنا معدل نمو9%، و عندما بدأت الحرب الروسية الأوكرانية وبدأ التضخم، فمن المتوقع أن يصل معدل النمو لـ5.7% ، لافتا أن الحكومة لم تقصر لأن هذه الأزمة عالمية وخارجية، فالظروف العالمية الراهنة فرضت علي الجميع.

تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية

وأكد أن الموازنة العامة للعام المالي 2022-2023 من أصعب الموازنات التي مرت داخل مجلس النواب، مضيفا: لأننا لا نعلم تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية هتمتد لأي وقت و هتنتهي في أي وقت.

وأضاف عمر: وجدنا أن روسيا و أوكرانيا هم سلة غذاء العالم، و الحرب أدت إلي تدمير موانئ أوكرانيا وبالتالي لا يوجد تصدير من أوكرانيا، فضلا عن وجود عقوبات علي روسيا من نصف دول العالم، وهذه العقوبات تأثر علي المصدر والمستورد لدينا.

وأكد وكيل لجنة الخطة والموازنة، أن الإصلاح الاقتصادي الذي وجد منذ عام 2016 تمكن من امتصاص أزمة كورونا علي مدار عامين، وقبل الانتها من هذه الأزمة، جاءت الحرب الروسية الأوكرانية، لافتا أن الدولة المصرية تستورد أكثر من 80% من القمح من روسيا وأوكرانيا، وتستورد ذرة من أوكرانيا وزيت عباد شمس، حيث تنتج أوكرانيا 80%من زيت عباد الشمس، الأمر الذي أدي إلي ارتفاع الأسعار.