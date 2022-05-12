«بعد تعيين الـ 30 الف معلم» ياسر عمر: مرتبات المعلمين تبدأ من 3800 جنيه فى موزانة العام المالي الجديد..فيديو

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القاهرة في الخميس 12 مايو 2022 06:49 مساءً - محمد السيد - /697332/بعد-تعيين-الـ-30-الف-معلم-ياسر-عمر-مرتبات-المعلمين-تبدأ-من-3800-جنيه-فى-موزانة-العام-المالي-الجديدفيديو

أكد المهندس ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن قرار تعيين الـ 30 ألف معلم على مدار 5 سنوات، جاء نتيجة أدراك القيادة السياسية، بالضرورة الملحة لسد عجز المعلمين فى المادارس، موضحا أن مرتبات المعلمين تبدأ من 3800 جنية فى الموزانة العامة للعام المالي المقبل.

دوت الخليج

«بعد تعيين الـ 30 الف معلم» ياسر عمر: مرتبات المعلمين نبدأ من 3800 جنيه فى موزانة العام المالي الجديد

وتابع فى لقائه على موقع دوت الخليج، أنه تم تخصيص 5 مليار جنية للوظائف الجديدة من الاطباء والمدرسي والصيادلة فى موازنة العام المالي المقبل، حيث سيتم طرح مسابقة ال30 الف معلم والاطباء والصيادلة من الاعوام السابقة.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن الحكومة شعرت بالتضخم العالمي على مستوى العالم كله، لافتا إلى أن الاقتصاد الالماني يئن من وطئة الحرب الروسية الاوكرانية، بالرغم من أن ألمانيا تعتبر من اكبر الاقتصاديات فى اروابا، مضيفا” أن مخصصات التعليم فى الموازنة العامة للعام المقبل زادات 61 مليار، وذلك بسبب التعيينات التي سيتم طرحها فى العام المقبل ، كما أن موازنة العام المالي الحالي، لم يكن به أي تعيينات.

وقال ياسر عمر، أن الحكومة عملت على حماية محدودي الدخل، من خلال قرار صرف تزويد إ فى شهر ابرايل بدلا من شهر يوليو، مؤكدا انه لأول مرة فى تاريخ مصر ، يتم تبكير صرف المرتبات والعلاوات فى 1\4 بدلا من 1\7، بسبب صعوبة الفترة الحالية وتاثيرات الازمة الروسية الأوكرانية على كل دول العالم.