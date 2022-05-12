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القاهرة في الخميس 12 مايو 2022 06:49 مساءً - محمد السيد - /697356/خالد-الجندى-يشكر-وزير-الأوقاف-يتصدى-لألعايب-جماعات

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن الحياد في قضايا الوطن من قبل بعض المشايخ الذين يريدون الوقوف على الحياد يعتبر خيانة.

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وأضاف "الجندي" خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون" المذاع على فضائية "dmc" اليوم الخميس: "نحن حاليًا في في نقطة فارقة، الحياد فيه خيانة".

وتابع: "مفيش حاجة اسمها منتصف العصا ما الذي يدفع بعض المشايخ أنه لا يقول رأيه بصراحة هو الجبن أو تملق الجماهير أو الخوف وهذا يعتبر خيانة للأمانة".

واستطرد موجهًا رسالة إلى الشيوخ: "أنك لا تشترك في القضية وتدلو بدلوك في إنصاف الحق وتثبيت دعائم العزيمة حتى لو كان صالحًا سوف تحاسب، ونهيب بالجميع التصدي للكاذبين والمرتزقة على مواقع التواصل كما قال الرسول نهلك إذا كان فينا الصالحون إذا كثر الخبث".

خالد الجندى يشكر وزير الأوقاف: يتصدى لألعايب جماعات

ووجه الشيخ خالد الجندى، الشكر للدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، لكونه مقاتل فى الصفوف الأولي، لمواجهة جماعات الإسلام السياسى، مضيفا: "هذه الجماعات لجأت لحيلة جديدة وهى انه يحتالون وينصبون على الناس بأنهم ازهريين وعلماء بالاوقاف".

وتابع الجندى: "هؤلاء المرتزقة ينتحلون صفة ازاهره، ويسبون الغلماء، وهذا حدث معى شخصيا، وتواصل فريق عملى فى القناة مع وزارة الأوقاف، للسؤال عن هؤلاء واكتشوا أنهم لا يتبعون الأوقاف أو الأزهر، وحقيقه وجوده أنهم مرتزقة يهاجمون علماء الأزهر، ويقدحون فى العقيدة الأشعرية".