معلومات الوزراء يشارك فى اجتماع آلية التنسيق العربية للحد من مخاطر الكوارث

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 12 مايو 2022 06:29 مساءً - في إطار الدور الفعال الذي تقوم به جامعة الدول العربية في مجال تحقيق التنمية المستدامة والحدّ من مخاطر الكوارث في المنطقة العربية.

قامت الأمانة الفنية لجامعة الدول العربية بالدعوة لعقد اجتماع "الدورة الرابعة لآلية التنسيق العربية للحدّ من مخاطر الكوارث خلال الفترة من 8 – 11 مايو 2022"، وذلك بمشاركة نقاط الاتصال الوطنية للحدّ من مخاطر الكوارث على مستوى الدول العربية وأصحاب المصلحة المعنيين والشركاء الدوليين، ومكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث بالمنطقة العربية (UNDRR)، والمنظمات الدولية ذات الصلة.

وترأُس الوفد المصري المشارك بالاجتماعات اللواء دكتور خالد عوض تاج الدين، نائب رئيس قطاع إدارة الأزمات والكوارث بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، وتم تخصيص يوم 8 مايو 2022 كاجتماع استثنائي للآلية لمناقشة وإقرار مسودة النظام الأساسي للصندوق الأفريقي العربي المشترك للحدّ من مخاطر الكوارث والتي لم يتم التوافق عليها أو اعتمادها خلال اجتماعات الدورة الثالثة للآلية التنسيق العربية للحدّ من مخاطر الكوارث.

وتضمن جدول أعمال اجتماع "الدورة الرابعة لآلية التنسيق العربية للحدّ من مخاطر الكوارث" والذي عُقد خلال الفترة من 9 – 11 مايو 2022، النظام الأساسي لآلية التنسيق العربية للحدّ من مخاطر الكوارث، وكذا عرض تقرير متابعة تنفيذ الاستراتيجية العربية للحد من مخاطر الكوارث وبرنامج عملها، وتعزيز موائمة الاستراتيجيات الوطنية للحد من مخاطر الكوارث لتشمل فهم مخاطر الكوارث وسبل إدارتها والتأهب والجاهزية لها، بالإضافة إلى زيادة الاستثمار في مجال الحد من مخاطر الكوارث، فضلاً عن نتائج ومخرجات المنتدى الإقليمي العربي الخامس للحدّ من مخاطر الكوارث والذي عقد خلال شهر نوفمبر 2021 بالمغرب.