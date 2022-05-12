الداخلية تكشف تفاصيل انقلاب سيارة مأمورية ضبط مستريح أسوان واستشهاد ضابطين ومجندين

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 12 مايو 2022 06:29 مساءً -

كشفت وزارة الداخلية تفاصيل انقلاب سيارة مأمورية ضبط مستريح أسوان، وقالت أن الأجهزة الأمنية رصدت بتاريخ 10 مايو الجاري تردد عدد من المواطنين أمام منزل أحد الأشخاص مقيم بقرية البوصيلية التابعة لمركز إدفو بأسوان، للمطالبة باسترداد أموالهم لقيامه بالنصب والاحتيال عليهم والحصول على مواشيهم وأموالهم، بزعم توظيفها مقابل أرباح مرتفعة وامتناعه عن السداد، وتمكنه من الهرب.

وأشارت الداخلية إلى أنه بالفحص تبين أن المذكور قام بالحصول على قرابة 200 مليون جنيه من المواطنين تحت زعم توظيفها، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وأكدت الداخلية أه بتاريخ 11 مايو الجارى أسفرت التحريات عن تحديد مكان اختباء الشخص المقصود بإحدى المناطق الجبلية المتاخمة لمركز إدفو، حيث تم إعداد الأكمنة اللازمة وضبطه وبحوزته 9.5 مليون جنيه، وخلال جهود الضبط انقلبت إحدى سيارات الشرطة المشاركة بالمأمورية، مما أسفر عن استشهاد ضابطين برتبه لواء بقطاع الأمن العام "المشرفين على مأمورية الضبط"، ومجندين.

كما تم رصد تردد عدد آخر من المواطنين أمام منزل شخص آخر مقيم بقرية المعمارية لقيامة بذات النشاط الإجرامى، وتم ضبطه وبحوزته 3 مليون جنيه، وتبين حصوله على قرابة 50 مليون جنيه من المواطنين بزعم توظيفها، كما قامت إحدى الإرتكازات الأمنية بضبط عنصر إجرامى له معلومات جنائية مقيم بقرية السباعية بمركز إدفو بحوزته 2,5 مليون جنيه، حال محاولته الهرب وتبين حصوله على مبلغ 10 مليون جنيه من المواطنين بزعم توظيفها، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية.