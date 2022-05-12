وزير الكهرباء يبحث مع رئيس إحدى الشركات الصينية لتعزيز سبل التعاون

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 12 مايو 2022 06:28 مساءً - يواصل قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، مجهوداته نحو تنفيذ مشروعاته وتطوير القطاعات المختلفة من نقل وإنتاج وتوزيع طبقاً لأحدث التكنولوجيات.

وفي هذا الصدد، التقى الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الرئيس التنفيذي لشركة CGN EDRA الصينية والوفد المرافق له، وذلك لبحث سبل دعم وتعزيز التعاون بين قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصرى والشركة .

ومع بداية اللقاء أعرب شاكر عن فخره وسعادته بالعلاقات المتميزة بين قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصرى وشركة CGN EDRA الصينية مشيراً إلى المشاركة الفعالة للجانب الصيني في مشروعات قطاع الكهرباء المصرى والتي تجلت خلال العقود الماضية.

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وأشاد أيضًا بدور الشركات الصينية موضحاً أنها شريك موثوق به لدعم ومساندة الشعب المصري ولها دور كبير في المساهمة في مشروعات قطاع الكهرباء التي تتمثل في محطات الإنتاج وشبكات النقل والتوزيع.

وقام الدكتور محمد شاكر، خلال اللقاء بعرض تفصيلي لأهم الإنجازات التي نجح قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة في تحقيقها مؤكداً على الإهتمام الذى يوليه القطاع لنشر إستخدامات الطاقات المتجددة.

ونوه إلى التحدياتِ الكبيرةِ التي واجهتها مصر في توفير الطاقةِ للسوق المحلي خلال مرحلةٍ سابقة ، والجهود التى يبذلها قطاع الكهرباء المصري لتأمين واستدامة الامداد بالطاقة الكهربائية للوفاء بمتطلبات التنمية.

كما شدد بأن قطاع الكهرباء يلقي دعماً غير مسبوق من القيادة السياسية للدولة التى وضعت قضية الطاقة الكهربائية على رأس أولوياتها باعتبارها الركيزة الأساسية للتنمية في شتى مجالات الحياة الاقتصادية والاجتماعية واعتبار تأمين الإمداد بالكهرباء مسألة أمن قومي.

وأشار خلال اللقاء إلى الإهتمام الذى يوليه القطاع للطاقات المتجددة من خلال خطة طموحة لزيادة مشاركة الطاقات المتجددة لتصل إلى حوالى 10 آلاف ميجاوات فى عام 2023.

ونوه بالجهود التى يقوم بها قطاع الكهرباء ليعمل على تحسين وتطوير كافة الخدمات بقطاع الكهرباء من إنتاج ونقل وتوزيع .

وكشف وزير الكهرباء أن القطاع يعمل حاليًا على تحسين وتطوير شبكتي النقل والتوزيع، بالإضافة إلى الشبكات الذكية لتعزيز وتقوية الشبكة الكهربائية القومية من أجل استيعاب القدرات الجديدة المضافة من الطاقة المتجددة، والحد من الفقد الكهربائى فى الشبكة وتعزيز الربط الكهربائي مع الدول المجاورة.

كما شدد على اهتمام وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بالربط الكهربائي مع دول الجوار مشيراً إلى الربط القائم مع كل من الأردن وليبيا والسودان ، تم توقيع عقود ترسية مشروع الربط الكهربائى بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية لزيادة اعتمادية التغذية الكهربائية بين البلدين بالإضافة إلى حجم المردود الاقتصادي والتنموى لتبادل كمية تصل إلى 3000 ميجاوات من الكهرباء.

بالإضافة إلى أنه تم توقيع مذكرات تفاهم لتنفيذ مشروعات الربط مع قبرص واليونان حتى تصبح مصر مركز إقليمي لتبادل الطاقة مع أوروبا والدول العربية والأفريقية.

وأشار الوزير إلى التعاون مع شركات عالمية للبدء في المناقشات والدراسات لتنفيذ مشروعات تجريبية لإنتاج الهيدروجين الأخضر في مصر كخطوة أولى نحو التوسع في هذا المجال وصولًا إلى امكانية التصدير ، مؤكداً على إستعداد القطاع للتعاون مع مختلف الأطراف في هذا المجال

وأكد شاكر أن الهيدروجين الأخضر يحظى أيضًا باهتمام كبير باعتباره مصدرًا واعدًا للطاقة في المستقبل القريب، حيث تعمل حالياً لجنة وزارية على المستوى الوطني لدراسة الهيدروجين كمصدر للطاقة في المستقبل القريب في مصر والبحث بجميع البدائل الممكنة لتوليد واستخدام الهيدروجين مع الأخذ في الاعتبار التجارب الدولية في هذا المجال.

وشدد على الجهود التى تقوم بها مصر تكون ممر لعبور الطاقة النظيفة التى تتمتع بها القارة الأفريقية، وتحرص مصر على دعم جهود الدول الأفريقية للنفاذ للطاقة النظيفة من المصادر المتجددة.

وأكد على ضرورة الاهتمام الذي توليه الحكومة المصرية لتعظيم الإستفادة من الطاقات المتجددة فى تحلية المياه حيث تم إعداد خطة استراتيجية لتحلية المياه من مصادر الطاقة المتجددة بالتعاون بين وزارة الإسكان ووزارة الموارد المائية.

وفي السياق ذاته، أشاد رئيس شركة CGN EDRA الصينية بعمق العلاقات المصرية الصينية منذ قديم الأزل، معرباً عن رغبة بلاده بدعم وتعزيز هذه العلاقات وتقويتها.

كما أشاد بالإنجازات التى نجح قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصرى فى تحقيقها خلال فترة وجيزة معرباً عن رغبته لزيادة حجم التعاون مع قطاع الكهرباء فى مختلف مجالات الكهرباء وخاصة فى مجال الطاقة المتجددة وتحلية المياه وتطوير شبكتى النقل والتوزيع.

وأبدى تطلعه للتعاون مع قطاع الكهرباء المصرى وتبادل الخبرات مؤكداً على الاهتمام الكبير الذى يوليه لزيادة حجم التعاون والاستثمار على أرض مصر التى تعد بوابة للدخول الى القارة الافريقية .

وبختام اللقاء رحب الجانبين بزيادة التعاون خلال الفترة القادمة في المجالات المختلفة .