التعليم: 92 ألف طالب فشلوا في دخول منصة امتحان 2 ثانوي اليوم

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 12 مايو 2022 06:28 مساءً - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه بلغ عدد طلاب الصف الثاني الثانوي الذين لم يتمكنوا من الدخول على منصة امتحان اللغة العربية بالتابلت اليوم، 92 ألف و718 طالب/ طالبة.

وبالنسبة لهؤلاء الطلاب الذين لم يتمكنوا من أداء الامتحان الإلكتروني، قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، احتساب درجة الامتحان الإلكتروني الكاملة لمادة اللغة العربية لهم، كما تم وضع كل الضوابط لمنع تكرار هذا الخطأ الفني في الامتحانات القادمة بإذن الله.

وتستمر امتحانات الصف الثاني الثانوي حتى 26 مايو 2022، وتعقد امتحانات الصف الثاني الثانوي "إلكترونيًا" لأسئلة الاختيار من متعدد البالغ نسبتها 70% من اسئلة الامتحان ، و"ورقيا" للأسئلة المقالية البالغ نسبتها 30% من اسئلة الامتحان ، بلجان مراقبة ومؤمنة وفقا للجدول التالي:

الخميس 12 مايو 2022: اللغة العربية

الأحد 15 مايو 2022: تطبيقات الرياضيات + الجغرافيا

الثلاثاء 17 مايو 2022: اللغة الأجنبية الأولى

الخميس 19 مايو 2022: الجبر والتفاضل وحساب المثلثات

الاحد 22 مايو 2022: اللغة الأجنبية الثانية + الفيزياء + التاريخ

الثلاثاء 24 مايو 2022: الأحياء + الفلسفة والمنطق

الخميس 26 مايو 2022: الكيمياء + علم النفس والاجتماع

وقد أعلنت وزارة التربية والتعليم ، بعض الملحوظات لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي فيما يخص الاختبارات والتي تم تصميمها بنظام اختيار من متعدد ، جاءت كما يلي :

تقوم الوزارة بإعداد "ورقة المفاهيم" للصفوف الأول والثاني الثانوييقوم الطالب بتسليم هذه الاوراق مع انتهاء الامتحان ولا يجوز الاحتفاظ بهالا يجوز لطلاب المرحلة الثانوية دخول اللجان بأوراق بيضاء لاستخدامها كمسوداتنتيجة امتحانات الترم الثاني للصفين الاول والثاني الثانوي سوف تكون بدرجات ولن تكون اجتياز او عدم اجتيازالتخلف عن الجزء الورقي من الاختبار يعتبر غياب ويكون الطالب راسب في هذه المادة

كما أكدت وزارة التربية والتعليم ، أن هذه ليست قرارات جديدة وإنما هي لإيضاح بعض النقاط .

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه سيتم إجراء امتحان بديل للطلاب الذين لم يتمكنوا من أداء الامتحان الإلكتروني بسبب ظروف خارجة عن إرادتهم "عطل تقني"، في الفترة من 30 مايو إلى 1 يونيو 2022، وفقًا للجدول المعلن سابقًا.

وقالت وزارة التربية والتعليم ، تعقد الامتحانات بالمدارس الرسمية والخاصة المجهزة خلال الفترة الصباحية، وبالنسبة للمدارس الغير مجهزة يلحق طلابها علي المدارس المجهزة ويعقد الامتحان خلال الفترة المسائية.