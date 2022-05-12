وزير الزراعة: الدولة تدعم المحاصيل الاستراتيجية لتحقيق الأمن الغذائى

جدة - نرمين السيد - وقال وزير الزراعة - فى تصريح صحفى اليوم الخميس - إن الوزارة تتابع بشكل مستمر مع الفلاحين قبل موسم زراعة القمح، عن طريق نشر الخريطة الصنفية لتوعية الفلاح بالأصناف التى تجود فى أرضه، والتى تناسب كل منطقة بهدف تعظيم الإنتاجية حسب نوع التربة والتغيرات المناخية وبالتالى أصبح كل فلاح ملتزم بزراعة الصنف الذى يصلح فى أرضه.

وأضاف أن وزارة الزراعة تقوم دائما باستنباط الأصناف عالية الجودة ومبكرة النضج التى توفر للفلاح بعض الوقت لزراعة محصول آخر بعد القمح، مشيرا إلى أن هناك أصنافا جديدة منها "مصر 1"، "مصر 2"، "جيزة 171"، "سخا 95"، "سدس 14"، وغيرها من بعض أصناف قمح المكرونة.. مشيرا إلى أن الأصناف التى تقدمها الوزارة تحقق أعلى إنتاجية فى العالم بمتوسط 19،20 أردب للفدان.

وأوضح القصير أن وزارة الزراعة تتوسع فى إنشاء الحقول الإرشادية حتى تكون نموذجا لجميع محافظات الجمهورية، لافتا إلى أن عدد الحقول الإرشادية يبلغ 8 آلاف حقل فى المناطق الأكثر زراعة للقمح، والتى تعتبر منصة مهمة لتوعية الفلاح، بالإضافة إلى الحملات القومية التى تستهدف نقل فكر الحقول الإرشادية للمزارعين.

وأشار إلى أن وزارة الزراعة تقدم أيضا للفلاح ممارسات زراعية جديدة مثل التسوية بالليزر والزراعة على مصاطب، والتى تسهم فى زيادة الإنتاجية وترشيد استخدم المياه، بالإضافة إلى التواجد مع الفلاحين على مدار موسم الزراعة لتقديم النصائح والإرشادات بصفة دورية حسب ظروف التغيرات المناخية لتقديم الإنذار المبكر سواء من خلال الإرشاد على الطبيعة من الجهات المعنية فى الوزارة أو الجمعيات الزراعية والإرشاد الرقمى والقناة الزراعية.

ولفت الوزير إلى أن الدعم - الذى تقدمه وزارة الزراعة لمحصول القمح - سوف نلمسه هذا العام من خلال إنتاج جيد ومبشر وسيعود بالخير على مصر، خاصة بعد حزمة التيسيرات العديدة التى قدمتها الدولة لتوريد المحصول من خلال الإعلان مبكرا ولأول مرة عن سعر توريد القمح قبل الزراعة، وبالتالى تنفيذ الزراعة التعاقدية على الطبيعة، حيث تمت زيادة سعر الأردب 100 جنيه عن العام السابق، بالإضافة إلى التوسع الأفقى الذى ساهم فى زيادة مساحة زراعة القمح إلى 3.65 مليون فدان، وأيضا الحافز الإضافى الذى وجه به الرئيس عبدالفتاح السيسى، وكذلك توجيهات رئيس مجلس الوزراء بسداد ثمن المحصول فورا مع زيادة نقاط البيع والاستلام إلى 450 نقطة حتى تكون قريبة من الفلاح لتخفيف الأعباء وتوفير نفقات النقل، كما أن الجمعيات الزراعية تقوم بتجميع القمح من المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة تيسيرا عليهم.

وأشاد وزير الزراعة بتواجد كل المسئولين بالوزارة ومديريات الزراعة بالمحافظات مع المزارعين فى الحقول على أرض الواقع والتنسيق مع المحافظين ومسئولى وزارة التموين والبنك الزراعى لمتابعة عملية الحصاد والتوريد، مشيرا إلى أن هناك إقبالا على التوريد الذى ارتفع متوسطه خلال الأيام الأخيرة إلى حوالى 100 ألف طن فى اليوم.

وأوضح القصير أن الحصاد تأخر هذا العام ثلاثة أسابيع بسبب الظروف الجوية، وسوف يشهد هذا الشهر ذروة الحصاد، قائلا "نراهن دائما على وطنية الفلاح الذى يساند دولته فى مواجهة كل التحديدات".

وقال إن الدولة المصرية اتخذت خطوات استباقية ساعدتها فى مواجهة الأزمة الاقتصادية التى يشهدها العالم ومنها المشروع القومى للصوامع الذى أطلقه الرئيس السيسى، حيث ساهم فى زيادة قدرة الدولة على الاحتفاظ بمخزون استراتيجى لفترة قد تصل إلى 5 أشهر بعد أن كانت السعة التخزينية قبل عام 2014 تكفى فقط 1.4 مليون طن، بالإضافة إلى أن مشروع الصوامع أدى إلى تخفيض نسبة الفاقد، والتى كانت تصل إلى 20% وهى مكلفة جدا.

وأوضح أن كل ذلك ساعد الدولة فى ظل الظروف الحالية على الاحتفاظ باحتياطى استراتيجى كبير، وبالتعاون مع المزارعين نستهدف استلام حوالى 6 ملايين طن؛ ما يمكن من توفير احتياجات الشعب من رغيف العيش حتى أوائل 2023.

وأضاف أن الدولة عندما تتسلم القمح من المزارعين، فإنها تقوم بإعادة توزيعه على الشعب فى صورة رغيف مصنوع ومدعم بـ 5 قروش، فالقمح يعود مرة أخرى لجميع أفراد الشعب المصرى بعد أن تتحمل الدولة تكلفة الشراء والنقل والتوزيع والتخزين والتعبئة والتصنيع.