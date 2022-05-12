انتخاب مطران جديد لإيبارشية القاهرة للسريان الكاثوليك

ولد المطران إيلى جوزيف وردة فى 28 سبتمبر 1977 فى مدينة بيروت فى لبنان، وفى عام 1998، التحق بإكليريكية سيدة النجاة - الشرفة فى لبنان، ثم التحق بجامعة الروح القدس - الكسليك فى لبنان، وحصل على إجازة (شهادة) فى اللاهوت.
رسم كاهنا فى 28 مايو 2004، وفى عام 2007 حصل على إجازة (شهادة) فى القانون الكنسى الشرقى من المعهد الحبرى الشرقى، وفى عام 2015 حصل على الدكتوراه فى القانون الكنسى من المعهد الكاثوليكى فى باريس.
عين كاهن لرعية سان أفرام فى باريس للمؤمنين السريان الكاثوليك. فى 6 أكتوبر 2019، سيم خور أسقف على يد البطريرك. يتقن اللغة الفرنسية والإيطالية، بالإضافة إلى اللغة العربية.
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