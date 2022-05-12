توريد 72 ألفا و897 طنا من القمح بأسوان

جدة - نرمين السيد - أكد محافظ أسوان أشرف عطية، أن شون وصوامع المحافظة استقبلت حتى اليوم الخميس، 72 ألفا و897 طنا من القمح، وذلك داخل 8 صوامع وشون وبناكر على مستوى المحافظة بنسبة 43.5% من المستهدف توريده.





وأعلن عطية - وفقا لبيان - عن اكتمال السعة التخزينية لصومعة الراجحى بتوشكى جنوب المحافظة التابعة لشركة مصر العليا للمطاحن والتى تصل طاقتها إلى 30 ألف طن، ووصول الكميات الموردة إليها بزيادة 268 طنا عن السعة الفعلية، موضحا أنه نتيجة للجهود المبذولة حاليا من المتوقع زيادة المستهدف إلى أكثر من 168 ألف طن، فى حين كان المستهدف فى بداية موسم الحصاد 166.6 ألف طن مع مطلع أبريل الماضى. وأشار محافظ أسوان إلى أن مديرية التموين قامت بتشكيل لجنة للتفتيش والمرور الميدانى على الصوامع والشون والبناكر للتأكد من مراعاة كافة الاشتراطات اللازمة لعملية التخزين بطريق سليمة وصحية، لافتا إلى أن ذلك يتوازى مع تقديم كافة التيسيرات والتسهيلات للمزارعين بداية من موسم الحصاد لضمان توريد كل حبة قمح وكامل إنتاجهم بما لا يقل عن 12 أردبا للفدان الواحد طبقا لقرار وزير التموين والتجارة الداخلية، بتنظيم التداول والتعامل على القمح المحلى.

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